Esqueceu-se como se desliga o iPhone? O iOS 18 oferece agora um botão de desligar dedicado

Temos dedicado alguns artigos a mostrar pequenas e grandes novidades no iOS 18. Dos atalhos, à bateria, passando pelos ícones até às mensagens de satélite. Na verdade, este novo sistema operativo é o campeão nos pequenos bons pormenores. O de ter um botão de desligar é disso um exemplo. Se faz falta? Para os menos afoitos... pode ser complicado o método antigo.

O botão de desligar o iPhone

Já se esqueceu de como se desliga o iPhone? Não é o único. Pode parecer disparatado ter de pesquisar no Google como desligar o dispositivo, mas muitas pessoas fazem-no. Contudo, a Apple está a fazer uma alteração no iOS 18 que, espera-se, tornará este problema uma coisa do passado.

Um dos resultados infelizes do facto de o iPhone ter deixado de ter o botão Início é que desligar o dispositivo se tornou mais complicado do que antes. Existe até uma página de apoio oficial para o ensinar a fazê-lo.

Nos iPhones mais antigos, bastava manter premido o botão lateral para ver a barra de desligar aparecer no ecrã. Mas na atual era pós-botão Home, o botão lateral é agora utilizado para invocar a Siri, pelo que é necessário manter premido o botão lateral e um botão de volume para desligar.

Esta pequena alteração apagou anos de memória muscular e criou confusão, de tal forma que a Apple está a introduzir um botão de desligar dedicado no iOS 18.

Novo botão de desligar adicionado à Central de Controlo

Um dos principais recursos do iOS 18 é uma nova Central de Controlo que coloca muito mais recursos na ponta dos dedos.

Uma adição desconhecida à nova Central de Controlo é um botão desligar no canto superior direito. Se premir esse botão, aparece no ecrã o botão deslizante de ligar/desligar para poder desligar o iPhone.