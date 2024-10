Concorrência para a Google? Meta estará a preparar o seu motor de pesquisa de IA

Com a IA a ganhar espaço, todas as grandes empresas procuram criar as suas alternativas e as suas propostas. A Meta tem apostado forte nesta área e agora quer ainda mais independência. Para isso estará a preparar um motor de pesquisa que se baseará na IA para assim deixar de depender da Google ou da Microsoft neste campo.

Meta estará a preparar o seu motor de pesquisa

A corrida pelo domínio da IA ​​está a ganhar força, com as grandes empresas tecnológicas a enfrentarem-se para ver quem ganha. À medida que a Meta trabalha arduamente para acompanhar o OpenAI e a Google, parece que a dona do Facebook e do Instagram está agora a concentrar-se na construção de um motor de pesquisa próprio.

Um relatório recente revela que a Meta está a trabalhar num motor de pesquisa de rastreio na web para o seu chatbot. O seu objetivo é fornecer respostas conversacionais atualizadas sobre os acontecimentos atuais através da Meta AI. A empresa também se associou à Reuters para garantir que a sua IA pode responder a questões relacionadas com notícias com maior precisão.

Aparentemente, a Meta trabalha na indexação da web há cerca de oito meses, com o objetivo de integrar estes dados no Meta AI e potencialmente rivalizar com a Pesquisa Google e o Bing. Embora a Meta tenha sugerido a sua tecnologia de rastreio na web no início deste ano, não chegou ao ponto de confirmar um back-end de pesquisa completo.

Usar a IA para não depender da Google ou Microsoft

A informação sugere que esta mudança é a resposta da Meta ao sentimento de “acusação” pela sua dependência de outros gigantes tecnológicos, especialmente após a App Tracking Transparency (ATT) da Apple ter quebrado a receita publicitária. Desde o lançamento da ATT em 2021, a Meta estimou um impacto de mais de 10 mil milhões de dólares em ganhos publicitários.

O CEO Mark Zuckerberg pressiona para a Meta ser independente, com o objetivo de evitar uma confusão de dependência semelhante se a Google ou a Microsoft restringirem o seu acesso às pesquisas na web. Atualmente não é claro se a Meta paga a algum deles por este acesso, mas o objetivo parece ser a independência total.

Não é surpreendente que a Meta queira mais controlo sobre a sua própria tecnologia. Os grandes investimentos em IA da Meta parecem estar a ganhar força. Mark Zuckerberg partilhou no Threads em agosto que a IA da Meta já tem mais de 185 milhões de utilizadores ativos todas as semanas e mais de 400 milhões todos os meses. Assim, não é surpresa que a empresa esteja apostar nesta área.