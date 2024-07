EA SPORTS FC 25 reforça elo entre fãs e clubes

EA SPORTS FC 25 ainda se está a equipar, com o pontapé de saída um pouco longe mas, nos entretantos, já começou a esmiuçado. Recentemente a EA Sports revelou que o elo de ligação entre os fãs e respetivos clubes, estará no centro do jogo. Venham ver melhor.

EA SPORTS FC 25 apenas será lançado no final de setembro mas as novidades já começaram a surgir e a ser divulgadas.

Uma das premissas da edição deste ano do sucessor de FIFA é a ligação extremamente intensa que existe entre os fãs e adeptos e os clubes que apoiam.

"Com o EA SPORTS FC 25, estamos a fortalecer a nossa visão de um futuro que dá prioridade aos fãs no futebol e redefine o que é possível em campo com o FC IQ, com utilização de IA e dados do mundo real para modernizar as táticas dos jogadores e complementar o poder do HyperMotionV e PlayStyles", disse Nick Wlodyka, vice-presidente sénior e GM do Grupo EA SPORTS FC. "Estamos a trazer para os nossos fãs maneiras inovadoras de jogar com o Rush, é a nossa experiência mais social e envolvente que já criamos, e continuamos a criar uma representação autêntica do The World's Game com a introdução do futebol feminino no Modo Carreira."

O EA SPORTS FC 25 apresenta o Rush, uma nova experiência 5v5 que aproveita o mesmo domínio de jogabilidade e mecânicas realistas do formato 11v11. Disponível no Football Ultimate Team™, Clubs e Kick-Off, o Rush é feito à medida para jogares com os teus amigos, pois permite que grupos de quatro pessoas se juntem e entrem em campo juntos, com um guarda-redes controlado por IA. Na opção de um jogador, conta com a experiência acelerada no Manager Career, e Rush fará com que assumas o comando no desenvolvimento da tua Youth Academy ao longo da temporada com novos torneios 5v5 jogáveis.

O FC IQ inaugura uma revisão das bases táticas em cada partida 11v11, e oferece maior controlo estratégico, enquanto um novo modelo de IA, alimentado por dados do mundo real de algumas das maiores equipas do futebol, influencia as táticas dos jogadores por meio de novos papéis de jogador. Uma reformulação das táticas da equipa e um movimento coletivo mais realista modernizam o posicionamento em ambas as extremidades do campo, e mudam a forma como cada equipa joga -e modela o seu estilo de jogo do mundo real – o que oferece maior variação de jogo para jogo.

No modo Carreira, os Live Start Points colocam os jogadores no centro das maiores histórias do mundo real à medida que acontecem, como assumir um clube após transferências no meio da temporada ou mudanças de equipa técnica. Além disso, este ano o futebol feminino chega ao Modo Carreira pela primeira vez, e vai alcançar a paridade com o futebol masculino em todos os modos de jogo e contribuir ainda mais para o compromisso do EA SPORTS FC em fazer crescer o futebol feminino.

EA SPORTS FC 25 estará disponível para jogar a 27 de setembro de 2024 com acesso antecipado através da Ultimate Edition a partir de 20 de setembro de 2024. As reservas já estão disponíveis para o EA SPORTS FC 25, que será lançado para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Nintendo Switch.