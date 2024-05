Rede Find My Device consegue encontrar um Pixel 8 horas depois de ficar sem bateria

A Google reformulou a rede Find My Device do Android e passou a dar-lhe funcionalidades que há muito eram pedidas. Esta rede permite agora que os utilizadores encontrem os seus dispositivos mesmo quando estes estão desligados da rede ou do Wi-Fi. Agora, foi mostrado que a rede Find My Device consegue encontrar um Pixel 8 horas após ficar sem bateria.

Uma novidade importante do Android para todos

Desde muito cedo que a Google permite aos utilizadores do Android encontrar os seus smartphones e outros dispositivos. Esta rede tinha algumas limitações e lacunas, que parecem resolvidas com a chegada da rede Find My Device e das novidades que lhe foram incorporadas recentemente.

Uma das novidades mais interessantes é mesmo a capacidade que a rede Find My Device tem para fornecer localizações recorrendo a outros dispositivos. Estes deixam assim de precisar de ligação à Internet, bastando ter o Bluetooth ativo.

Rede Find My Device encontra Pixel 8 sem bateria

A grande novidade é que a rede Find My Device consegue encontrar um Pixel 8 horas após ficar sem bateria. Esta era uma capacidade que já vinha a se falada antes, mas que só agora se torna oficial, segundo as instruções da própria Google, numa das suas muitas páginas de suporte.

Isso é possível graças ao “hardware Pixel especializado”, cujos detalhes são atualmente muito escassos. Pelo que se sabe, o recurso permite que o dispositivo armazene beacons Bluetooth pré-computados na memória do controlador Bluetooth, permitindo transmitir a sua localização mesmo quando desligado.

Em breve todos vão poder usar esta novidade

Espera-se que esta capacidade seja alargada a mais equipamentos muito em breve. Esta introdução de hardware especializado no mercado Android, pelo menos nos topo de gama de outras empresas, é altamente provável durante próximo ano.

Estas são boas notícias para quem tem um Android e em especial um Pixel 8, ou 8 Pro. Ainda não poderá ser usada por todos, mas com o evoluir da rede Find My Device certamente que tudo mudará para melhor, permitindo que mais smartphones sejam encontrados.