Engenheiro da Tesla pede aos proprietários das Cybertruck para pararem de torturar a pick-up

Sim, já ultrapassa a idiotice. A internet trouxe uma série de canais de YouTube (TikTok e afins) que ganham a vida a destruir, torturar gadgets... e até automóveis! Já havíamos deixado o alerta que a coisa estava descontrolada, parecia ser uma moda alvejar a Cybertruck para provar o conceito comercial que esta pick-up era "à prova de bala". Agora quem pede para parar estas torturas é um engenheiro da Tesla.

A internet deu palco a muitos idiotas?

A Tesla Cybertruck, aclamada pela sua durabilidade e resistência, encontra-se no centro de uma tendência preocupante. Alguns proprietários têm submetido as suas pick-ups elétricas a testes extremos, incluindo disparar contra elas, incendiá-las e muito mais. Agora, um engenheiro da Tesla está a pedir-lhes que parem e respeitem o veículo.

Wes Morrill, um dos principais engenheiros envolvidos no desenvolvimento da Cybertruck, foi recentemente às redes sociais para falar sobre a tendência alarmante dos proprietários abusarem dos seus veículos.

Numa mensagem sentida, Morrill disse:

A Cybertruck já passou por muito para por diversão - já foi atacada, pontapeada, queimada, espancada e alvejada (várias vezes). Agora que sabemos que é duro, podemos deixá-la estar e usá-la normalmente?

Este apelo sublinha a importância de reconhecer a resiliência da Cybertruck e de a tratar com cuidado.

Estes são apenas alguns exemplos dos abusos...

Existem muitos vídeos online que mostram os proprietários a testar os limites da Cybertruck. Desde disparos com armas de fogo a arremessos de bolas de aço, a Cybertruck tem sofrido uma miríade de agressões. Nomeadamente, até as demonstrações da Tesla, destinadas a realçar a durabilidade do veículo, alimentaram inadvertidamente esta curiosidade destrutiva.

Num vídeo de 8 de março de 2024, Zack Nelson, o famoso youtuber JerryRigEverything, dispara ferozmente com uma série de armas contra a pick-up elétrica. Incluindo mesmo uma arma de calibre .50. Tudo isto para testar se o Tesla é ou não "à prova de balas".

Outra publicação, agora na rede X, partilhada no passado dia 11 de março de 2024, de um grupo chamado Tesla Owners Silicon valley, mostra um indivíduo a atirar uma bola de aço à Cybertruck.

Este ano, um vídeo do YouTube captou um grupo de fãs da Tesla a pontapear a Cybertruck. Jason Cammisa, um repórter automóvel, bateu na Cybertruck com uma marreta. O youtuber TechRax levou a pick-up para uma estrada inundada por forma a testar o Cybertruck Wade Mode (ou modo aquático), colocando o carro com água até ao para-brisas.

Um YouTuber saltou em cima do para-brisas até o partir, apenas para registar, com satisfação, que afinal o vidro parte!

Há também quem a tenha tentado furar com uma seta... para gáudio dos anfitriões num podcast com Elon Musk.

As declarações do CEO da Tesla, Elon Musk, aumentaram a confusão em torno da resistência da Cybertruck. Embora ele tenha comercializado o veículo como "resistente" e "à prova de apocalipse", algumas características prometidas, como o vidro à prova de bala, ainda não foram vistas.

Isto pode ter encorajado os proprietários a serem brutos com as suas pick-ups elétricas.

Se o arrependimento matasse...

Para aqueles que danificam as suas Cybertrucks, a reparação pode não ser fácil. As peças disponíveis são limitadas e não se sabe como é que a Tesla vai tratar das reparações destas viaturas danificadas.

Alguns proprietários podem encarar as cicatrizes de batalha das suas pick-ups como distintivos de honra, aceitando as mossas e as amolgadelas como símbolos de resistência. No entanto, é essencial considerar as implicações a longo prazo deste comportamento na longevidade e no desempenho geral do veículo.