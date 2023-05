Descubra os cinco equipamentos que consomem mais energia em standby

Com a energia a preços elevados, importa garantir que os consumos realizados ficam no mínimo possível. A contrariar esse movimento, temos em casa equipamentos que estão constantemente a consumir, mesmo quando estão parados. Descubra os cinco equipamentos que mais consomem energiaem standby.

Equipamentos que consomem mais energia em standby

A gestão dos consumos de energia numa casa não é uma tarefa simples. Há equipamentos que temos de ter permanentemente ligados e que estão a consumir, ainda que o proveito que trazem não seja o ideal ou sequer é útil para o consumidor.

Os que piores se comportam neste campo são os que estão em standby, à espera de serem necessários. Uma recente análise veio revelar quais são os cinco equipamentos que mais consomem energia em standby numa casa.

Impressora: 52,6 kWh/ano

Router: 35,0 kWh/ano

Sistema de música: 35,0 kWh /ano

Caldeira a gás: 27,2 kWh/ano

Altifalantes do tipo Alexa ou Google: 26,3 kWh/ano

Como evitar este comportamento na sua casa

Esta lista foi criada pela espanhola OCU (Organização de Consumidores e Utilizadores) que avaliou todos os equipamentos de uma casa padrão. O estudo focou-se nos consumos fantasma, ou seja, o que é realizado sem que o equipamento esteja a produzir nada para o consumidor, limitando-se a estar ligado à corrente.

Embora alguns desses dispositivos devam estar ligados de forma permanente, para que se possa tirar o máximo proveito deles, nem todos precisam. O caso da impressora ou do sistema de música é um exemplo, podendo ser desligados da tomada elétrica ou regulados através uma régua de energia.

A União Europeia acabou com o modo de espera dos eletrodomésticos graças à implementação de melhorias no design do produto. Esta recai não apenas nos eletrodomésticos, mas vai mais longe e olha para dispositivos com fonte de alimentação externa de baixa tensão, como um roteador Wi-Fi ou altifalantes sem fios.

O objetivo final é que até 2030 sejam poupados cerca de 4 Terawatt-hora, o que se traduz numa poupança económica de 530 milhões de euros. Resta aos fabricantes prepararem os seus equipamentos. Até lá, o ideal mesmo é desligar todos os equipamentos que não necessita e que estão com consumos elevados mesmo em standby.