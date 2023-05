O Netflix está decidido a acabar com a partilha de contas e assim angariar mais clientes. Quer também aumentar a sua receita e assim ganhar uma nova força no mercado. Depois de Portugal, Espanha e o Canadá, o Netflix iniciou o processo para o fim da partilha de contas no Brasil, EUA e mais países dessa região.

O fim da partilha de contas alarga-se

O processo de acabar com a partilha de contas não correu bem em Portugal e no resto dos países onde já aconteceu. Muitos dos utilizadores que foram afetados acabaram simplesmente por optar por abandonar o serviço de streaming, rejeitando a alternativa.

Esta permite criar adicionar novos elementos às contas e que podem partilhar o acesso fora da morada. Claro que isso tem um custo adicional, que a maioria simplesmente não quer pagar, visto que até ao momento não tinha esse encargo para usar o Netflix.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

EUA e Brasil têm o novo modelo conhecido

Esse mesmo valor extra, e o bloqueio à utilização fora da morada principal, está agora a ser aplicado nos EUA e também no Brasil. Outros países vizinhos, da América Latina, estão a receber a mesma mudança no Netflix e a ver a obrigação de não partilhar as contas ativas.

No caso dos EUA, o valor de cada novo utilizador é de 7,99 dólares mensais, que acresce aos 15,49 dólares do plano básico. Já no Brasil, este valor será de R$ 12,90 mensais também a ser somado ao plano base, que custo no mínimo R$ 18,90.

Espera-se que surjam problemas conhecidos

Provavelmente esta mudança levará a situações semelhantes às que aconteceram em Portugal e em Espanha, com a debandada de muitos utilizadores. No país vizinho, e como noticiámos, o Netflix perdeu 1 milhão de utilizadores. Destes, e do que se avaliou, do total de pessoas que desistiram do streaming, dois terços utilizavam contas partilhadas.

Curiosamente, e como revelou há pouco tempo, o Netflix parece estar no caminho certo mesmo com todas as mudanças aplicadas. O seu plano suportado por publicidade terá ganho 5 milhões de utilizadores ativos mensais em apenas 6 meses, um valor impressionante.