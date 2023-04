O fim da partilha de contas no Netflix prometia problemas para este serviço. Como muitos avisaram, iriam abdicar por não concordarem com as novas regras. Se até agora tudo parecia correr bem, há novos dados que mostram que, só em Espanha, o Netflix perdeu mais de um milhão de subscritores.

Netflix perde 1 milhão de utilizadores em Espanha

Foi em fevereiro que o Netflix mudou as regras sobre a partilha das suas contas. Uma prática que estava instituída entre muitos deixou de ser possível e surgiu uma nova modalidade, com um custo adicional de 3,95 euros por utilizador.

Essa medida foi muito mal recebida, ainda que não existam situações reportadas de bloqueios ou de contas com problemas. Ainda assim, as regras estavam definidas e muitos decidiram que não pretendiam continuar com o serviço.

Sem uma quantificação desta situação, o Netflix referia na sua última apresentação de resultados que esta medida estava a funcionar. Na verdade, e segundo o que a Kantar revelou agora, só em Espanha, um milhão de utilizadores em Espanha abandonou o serviço desde o fim da partilha de contas.

Fim da partilha de contas é o culpado

Esse milhão representa o triplo do número de cancelamentos em relação ao último trimestre do ano anterior. Dos assinantes restantes, segundo a pesquisa, um em cada dez disse que prevê cancelar a assinatura no segundo trimestre de 2023.

Para além de Espanha e Portugal, também na América do Sul, no Canadá e na Nova Zelândia esta nova política de partilha de contas foi aplicada. No país da América do Norte a quota de utilizadores com conta adicional terá aumentado, o que se prevê ser uma boa estimativa para a chegada da mudança aos EUA.

Os números da Kantar provam que as medidas aplicadas parecem não estar a funcionar como esperado para o Netflix. Segundo a plataforma de streaming, globalmente mais de 100 milhões de pessoas usam uma conta pela qual não pagam.