Ainda que seja uma ferramenta que dá respostas aos utilizadores, o ChatGPT da OpenAI precisa de dados para aprender, crescer e melhorar. Para isso usa as conversas dos utilizadores, algo que muitos não querem. Para impedir isso, chega agora um novo modo Incognito ao ChatGPT, o que dá privacidade aos utilizadores.

ChatGPT tem modo incógnito para privacidade

Um dos problemas que a OpenAI tem encontrado na Europa está associada à privacidade dos utilizadores. Países como a Itália e outros bloquearam ou pretendem bloquear o ChatGTP, até que algumas mudanças essenciais sejam feitas. Parte do problema fica agora resolvido com esta novidade.

Este novo modo, chamado pela empresa como incógnito, vai garantir que todas as conversas não vão ser usadas para alimentar o ChatGPT. Da mesma forma, estas não vão ser guardadas de forma permanente e acabaram por ser eliminadas ao fim de 30 dias pela OpenAI.

Importa notar que a OpenAI pode rever todos os para monitorar abusos, mas nenhum conteúdo será usado para treinar ou melhorar o modelo da empresa. Depois de uma conversa ser terminada, ela não poderá ser recuperada por um utilizador no futuro.

OpenAI não vai usar as conversas no futuro

Esta opção está localizada nas definições do ChatGPT e a OpenAI não a tem ativa para os utilizadores. Quem pretender que as suas conversas não sejam usadas deverá aceder à área Data Controls e alterar a opção associada à entrada Chat History & Training.

A descrição presente mostra de forma clara o que a OpenAI pretende com esta opção do ChatGPT. Estes controlos de dados oferecem a capacidade de desativar o histórico de conversa e escolher facilmente se estas vão ser usadas para treinar os modelos de IA. Também oferecem a opção de exportar os dados do ChatGPT e excluir permanentemente uma conta.

Esta é uma opção que traz uma proteção grande aos utilizadores e que lhes garante a privacidade. É simples de ativar e o modo incógnito garante que todas as conversas que forem tidas no ChatGPT são eliminadas pela OpenAI e não são usadas no futuro.