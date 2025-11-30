TAP atualizou 41 aeronaves A320 sem cancelamento de voos

A TAP completou a atualização do software de controlo de voo dos seus aviões Airbus A320 sem provocar disrupção nas operações, informou hoje a companhia.

Em todo o mundo precisam de atualização cerca de 6.000 aeronaves A320

A empresa transportadora afirma que foram alvo da intervenção 41 aeronaves da sua frota, e que todo o processo decorreu sem cancelamentos de voos, mantendo “sempre a segurança de passageiros e tripulações” como prioridade.

De relembrar que a necessidade desta atualização surgiu na sequência de um problema identificado pela fabricante Airbus, que ordenou a revisão urgente do software de controlo de voo em cerca de 6.000 A320, reagindo a um incidente ocorrido no final de outubro, quando a radiação solar intensa poderá ter corrompido dados críticos durante um voo.

Segundo é revelado, para a maioria das aeronaves, a atualização do software demorou apenas algumas horas. Porém, a Airbus admitiu que em cerca de 1.000 aviões será necessário substituir também o hardware do computador de bordo, uma intervenção que poderá levar algumas semanas.