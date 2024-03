Como evitar que a sua conta bancária seja bloqueada

Segundo informações, há bancos que estão a bloquear as contas bancárias de clientes. O Banco de Portugal já recebeu centenas de reclamações. Saiba como evitar contas bloqueadas.

Conta bancária: Atualização de dados em 30 dias

Com o objetivo de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, uma lei criada em 2017 ( Lei 83/2017) estabelece que a atualização periódica de dados dos clientes bancários deve acontecer, no máximo, a cada cinco anos. As instituições bancárias têm assim de garantir que os dados dos seus clientes são atualizados com regularidade.

Existem algumas instituições financeiras que têm vindo a contactar os seus clientes e a solicitar a atualização dos respetivos dados. Se estiver nesta situação, o que deverá fazer é deslocar-se ao seu banco e proceder à atualização dos dados necessários. Normalmente a solicitação para atualização de dados é feita por via digital, mas atenção, verifique sempre se está perante uma mensagem do banco ou algum esquema de phishing.

Segundo a Deco, dos clientes particulares, os bancos devem recolher elementos identificativos, como:

fotografia;

nome completo;

assinatura;

data de nascimento;

nacionalidade;

documento de identificação (tipo, número, data de validade e entidade emitente);

número de identificação fiscal;

profissão e entidade patronal;

endereço completo da residência permanente;

naturalidade;

outras nacionalidades não constantes do documento de identificação.

Os comprovativos apresentados da informação a atualizar podem ser cópias simples. Os bancos estão também sujeitos ao dever de conservação da informação prestada. Alguns bancos dão apenas 30 dias aos seus clientes para atualizarem os dados. Depois deste prazo, indicam que vão restringir os acessos do consumidor à conta