Vem aí o Fiat 600 versão híbrida por cerca de 24 mil euros

O segmento dos veículos elétricos cresce a um ritmo interessante. A generalidade das marcas deste segmento tem opções elétricas e a mais recente é a Fiat é uma delas! Depois da versão elétrica, vem aí a versão híbrida do popular Fiat 600.

Fiat 600 Hybrid - 0 aos 100 km/h em apenas 11 segundos

A FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) é uma das marcas da Stellantis, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, com sede mundial na cidade de Turim, norte da Itália. Seguindo a tendência dos elétricos, a Fiat anunciou o Fiat 600 elétrico em junho de 2023.

O SUV italiano, batizado de 600 Hybrid, vem com um motor 1.2 l turbo a gasolina com 100 cv e 205 Nm e um pequeno motor elétrico, integrado na caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades, segundo revela o ACP. O novo Fiat 600 Hybrid proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 11 segundos e uma entrega de binário praticamente instantânea por parte do motor elétrico.

O pequeno motor elétrico é alimentado por uma bateria de 48 V com 0,9 kWh de capacidade e permite ao 600 Hybrid circular com o motor térmico desligado a velocidades inferiores a 20 km/h.

De acordo com as informações, esta versão híbrida deverá chegar em junho deste ano, mas já pode ser encomendado. A versão base rondará os 24 000 euros e a variante Premium, a La Prima, custa cerca de 29 000 euros.