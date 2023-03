Tesla baixa o preço também nos seus modelos mais caros, os Model S e Model X

A estratégia de baixar os preços poderá estar a resultar, pelo menos numa altura em que tanto se fala num arrefecimento do mercado automóvel. Na marca americana de elétricos, a mudança chega dois meses após a Tesla ter reduzido os preços das variantes mais baratas Model 3 e Model Y. Agora os visados são os Model X e Model S. Para já, só nos EUA.

Tesla com novos descontos nos seus carros

A Tesla em meados de janeiro baixou o preço das versões mais baratas dos Model 3 e Model Y. Agora, os carros mais caros da marca tiveram uma baixa nos preços.

Segundo novas informações, a empresa de Elon Musk reduziu o preço do Model S e do Model X. Com base na página de configuração da empresa, a redução do preço do Model S e do Model X fixa-se entre 5.000 e os 10.000 dólares.

Assim, o Model S de base custa agora 89.990 dólares, enquanto que a versão Plaid começa nos 109.990 dólares. Anteriormente, o Modelo S de base custava 94.990 dólares, enquanto que o Plaid custava 114.990 dólares.

Tesla também reduziu o preço do seu modelo premium X SUV em 10.000 dólares. O Model X de base custa agora 99.990 dólares e o Modelo X Plaid custa 109.990 dólares. Antes da redução do preço, o Model X de base custava 109.990 dólares, enquanto que a versão Plaid custava 119.990 dólares.

O atual corte nos preços marca a segunda vez que Tesla reduz os valores do Model S e do Model X nos Estados Unidos desde o início de 2023. Em janeiro, a Tesla reduziu o preço do Modelo S do Dual Motor AWD para 94.990 dólares, quando antes custava 104.990 dólares. Também o preço do Model S Plaid foi reduzido de 135.990 para 114.990 dólares. Na altura, o preço base do Model X foi reduzido de 120.990 para 109.990 dólares. Enquanto que o preço do Model X Plaid foi reduzido de 138.990 para 119.990 dólares.

Por que é que a Tesla está a cortar os preços?

Os analistas previram que a falta de procura foi o que levou à redução dos preços no início deste ano. Durante uma conversa no Twitter Spaces, o CEO da Tesla, Elon Musk, deu a entender que a diminuição da procura combinada com taxas de juro elevadas é um "duplo golpe" para a empresa. Assim, os preços mais baixos iriam, idealmente, reavivar parte do apetite.

O construtor de automóveis elétricos ganha mais dinheiro em qualquer veículo que venda do que os seus rivais globais. Os seus cortes drásticos de preços poderiam marcar o início de uma guerra de preços - uma guerra que obrigaria os concorrentes a reduzir os preços face ao aumento dos custos da matéria-prima e das taxas de juro. A China e outros mercados asiáticos já tinham testemunhado duas rondas de cortes de preços Tesla nos últimos meses.

Os cortes de preços correm o risco de alienar alguns clientes. Os compradores Tesla que compraram antes destas descidas protestaram contra as alterações, sentindo que os seus veículos perderam valor em resultado dos descontos. Cerca de 200 proprietários recentes dos modelos Y e 3 reuniram-se nos salões de exposição e centros de distribuição chineses da Tesla após as descidas de preços dos Model 3 e Y em janeiro para exigir descontos.

A indignação manifestou-se também nos EUA, pois os clientes lamentaram ter perdido o preço da oferta, tendo mesmo lutado para obter uma resposta do serviço ao cliente. Aliás, esta indignação também se fez notar nalguns fóruns e grupos dedicados à marca. Com alguns clientes que já sinalizaram a compra do carro, mas ainda não o receberam, a lamentar estarem à espera de um carro que à data de compra ficou mais caro do que à data da entrega do mesmo.

Esta baixa de preços poderá, tal como aconteceu no passado, chegar também ao mercado nacional.