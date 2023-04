TSMC vai criar parceria com a Bosch para a construção de uma fábrica na Europa

A TSMC é a mais importante empresa dedicada ao fabrico de semicondutores do mundo e as notícias que envolvem a gigante taiwanesa têm sempre um forte impacto no setor. Neste sentido, as últimas informações indicam que a TSMC vai criar uma parceria com a Bosch para a construção daquela que será uma das maiores fábricas de chips do continente europeu, que ficará localizada na Alemanha.

TSMC e Bosch juntas para uma fábrica de chips na Europa

De acordo com as últimas informações vindas de fontes da indústria, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) deverá juntar-se à Bosch para a criação de uma grande fábrica de chips na Alemanha.

A concretizar-se, esta iniciativa insere-se na estratégia da gigante taiwanesa de diminuir a sua ação na China e em Taiwan, devido aos latentes conflitos políticos que envolvem os Estados Unidos da América. Como tal, a líder mundial no fabrico de semicondutores quer assim apostar na produção noutros locais como forma de salvaguardar a sua sobrevivência diante de um possível ataque entre as duas potências.

Portanto, a alemã Bosch será assim a única parceira disponível para a TSMC levar a cabo os seus objetivos. Contudo, a intenção mais muito mais além do que apenas o fabrico de componentes para smartphones, pois tudo indica que a Europa quer competir com a China e com os EUA na produção dos melhores carros a nível mundial e em grandes quantidades.

Em suma, a parceria entre a TSMC e a Bosch vai ter como foco a criação de chips e de peças específicas para a indústria do setor automóvel, através do fabrico de semicondutores de vários géneros com uma litografia de 28 nm. Estes chips são indicados para as funções eletrónicas integradas nos carros, são processos baratos, seguros e conseguem ser produzidos em volumes significativos.

Mas certamente que teremos mais informações sobre este assunto nos próximos tempos.