E Porque Hoje é Sexta

Um rapaz algarvio foi estudar para a UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), e cometeu a estupidez de gastar o dinheiro todo que o pai lhe tinha dado no primeiro mês do primeiro período.

Desesperado e teso, magicou uma maneira de rapar uns cobres ao velhote, e então telefonou-lhe:

“Olá, pai, tudo bem? Olha, aqui a faculdade de veterinária engendrou uma maneira de ensinar os animais a falar, e se quiseres, eles aceitam o Boby no curso.”

“Ai sim !!!??? mas isso é fantástico, dava muito jeito ter cá en casa alguém com quem falar quando estás para fora… mas o que é que temos que fazer !!!???”

“É fácil, basta mandares para cá o Boby e 1000 euros.”

O pai mandou o gato e o dinheiro, mas passado um mês já não restava nenhum, e o rapaz voltou a telefonar ao pai:

“Então, filho, como estão as aulas do Boby !!!???”

“Nem queiras saber, pai as coisas estão a correr tão bem que agora os meus professores querem pô-lo num curso de leitura !!!”

“Ena, pá, isso é que era bom, porque assim já tínhamos alguém para ler as cartas quando não estás cá !!! Como é que se faz para o inscrever nisso !!!???”

“É fácil, manda para cá 2500 euros que eu trato de tudo !!!”

Entretanto acabou o primeiro período, e o rapaz voltou para casa (teso!) para as férias do Natal, e como não havia maneira de escapar às perguntas do pai, decidiu matar o gato.

Quando chegou a casa, o pai perguntou logo pelo gato-prodígio, e o filho explicou:

“Hoje de manhã, quando nos estávamos a preparar para vir para casa, o Boby estava sentado na poltrona a ler o jornal, e olhou pra mim por cima dos óculos e perguntou: ‘Olha lá, Pedro, o teu pai ainda se anda a esfregar na filha do padeiro !!!???’ ”

“Ó Pedro, dá-me um tiro no gato antes que ele conte isso à tua mãe !!!”

“Já dei, pai. !!!”

“Lindo menino.”