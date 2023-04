Twitter Blue permite tweets com até 10 mil caracteres e formatação de texto

A rede social de Elon Musk quer fazer crescer os assinantes do serviço Twitter Blue e acaba de lançar novidades de peso. Agora permite tweets com até 10 mil caracteres e formatação de texto.

Mudanças à procura de mais subscritores do Twitter Blue

O Twitter Blue tem sido uma das bandeiras de Elon Musk para fazer crescer a receita da rede social que o próprio diz ter sido obrigado a comprar. Nos últimos meses, apesar de estar nas bocas do mundo, a empresa tem passado por grandes dificuldades com o despedimento de grande parte da sua força de trabalho, com a perda de confiança de investidores e com uma quebra profunda na receita em publicidade.

Para atrair subscritores, o serviço pago do Twitter dará exclusividade a contas verificadas (ainda que o processo esteja a ser confuso para muitos utilizadores) e, além de outras opções, está agora a dar aos subscritores a possibilidade de escreverem publicações com até 10 mil caracteres.

Até ao momento, o limite para utilizadores do Twitter Blue era de 4000 mil caracteres, sendo o limite máximo para um utilizador comum de 280.

Além disso, a formatação do texto de um tweet passa a incluir a possibilidade de colocar negrito e itálico.

Como rentabilizar o Twitter?

Ainda que o conceito que utilizadores comuns têm sobre o Twitter não seja o de encontrar na rede textos longos, a verdade é que esta opção parece estar a ser alargada para quem quer fazer dinheiro dentro da rede. Os criadores de conteúdo já podem cobrar 3, 5 ou 10 dólares por conteúdos exclusivos a "Super Follows".