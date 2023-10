E Porque Hoje é Sexta

O Sr. António dirigiu-se ao banco onde tem todas as suas poupanças, pediu para falar com o gerente e disse-lhe:

- Eu precisava de um crédito de 10 euros a 30 dias.

- Oh, Sr. António! ... um crédito de 10 euros a 30 dias??? ... mas fica-lhe muito menos dispendioso levantar os 10 euros da sua conta! - disse-lhe o Gerente, muito espantado.

- Bem, ... se não me concedem o crédito de 10 euros a 30 dias, eu acabo a minha conta neste banco e vou para outro banco.

- Nem pensar nisso, Sr. António! ...o seu crédito será concedido de imediato!

O Sr. António enquanto preenchia toda a papelada para o crédito, perguntou ao gerente:

- Quanto vou pagar de juros?

- Ora bem, 10 euros a 30 dias, vai pagar 30 cêntimos de juros - responde-lhe o Gerente.

- Bem, então eu queria deixar o meu Mercedes como garantia.

- Oh Sr. António, não é necessário! O banco confia plenamente em si!

- Bom, ... se não posso deixar o meu Mercedes como garantia, eu desisto do crédito, fecho a conta neste banco e vou para outro.

- Nem pensar nisso, Sr. António!... claro que aceitamos o seu carro como garantia! Faça o favor de o estacionar na nossa garagem. Ele ficará lá durante os 30 dias do crédito!

Chegado a casa, o Sr. António diz à mulher:

- Pronto, já resolvi o problema para estacionar o carro durante os 30 dias que vamos de férias, e melhor, só vou pagar 30 cêntimos de parqueamento!!!