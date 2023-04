Death or Treat, vamos salvar o Halloween

Os Saona Studios e Perp Games anunciaram recentemente a data de lançamento do seu hack'n slash de ação Death or Treat. Um jogo no qual o Halloween se encontra em perigo...

Os Saona Studios e Perp Games anunciaram que Death or Treat, o seu hack'n slash de ação frenética será disponibilizado em versão física e digital a 5 de Maio deste ano.

Este hack'n slash 2D action-roguelite, é um jogo com bastante potencial e que apresenta uma narrativa bastante curiosa.

Em Death or Treat, os jogadores controlam Scary (o dono de Ghost Mart, líder na produção de doces para o Halloween) e terão de tentar salvar por todos os meios, a cidade de HallowTown , que se encontra ameaçado por Ghouls e outras ameaças.

Parece que o espirito do Halloween está a começar a desaparecer. Clark Fackerberg, fundador do FaceBoo! comoçoou a distribuir uma droga, de nome, Storyumque absorve o desejo e a vontade do Halloween dos habitantes de HallowTown.

Scary, vai ter de restaurar o espirito do Halloween e para tal, terá de destruir FaceBoo! e as suas 3 divisões; Darkchat, Deviltube e RipTok. Vai ser uma luta empolgante e como dá para ver nas imagens, parece estar muito interessante.

Bebendo inspiração em jogos tão emblemáticos e icónicos como Hollow Knight e a série Ori, Death or Treat é um jogo 2D de ação roguelite, hack'n slash, extremamente rápido e cheio de ação intensa.

Para o desenvolvimento de Death or Treat, houve a colaboração de vários ilustradores tradicionais que criaram os fantásticos ambientes, desenhados à mão e inspirados no Halloween, que vemos nas imagens.

Também as animações foram criadas de forma incrivelmente detalhada, de forma a que HallowTown tenha uma aparência impressionante e genuína, sendo que cada local do jogo apresenta o seu estilo e vibração únicos.

Death or Treat será lançado para Playstation e 5 de Maio deste ano.