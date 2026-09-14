What Goes Up promete construir torres de lixo… no espaço

A Team17 e a Bossa Games revelaram What Goes Up, um novo jogo cooperativo de puzzles baseado em física, onde até quatro jogadores terão de transformar lixo espacial em autênticas torres impossíveis.

O conceito é tão simples quanto caótico: os jogadores assumem o papel de trabalhadores da GALACTIC REFUSE CO, uma empresa especializada na remoção de lixo pela galáxia.

A missão passa por explorar diferentes planetas, recolher todo o tipo de objetos descartados e utilizá-los para construir gigantescas estruturas capazes de chegar até à nave de recuperação.

Construir, equilibrar e esperar pelo melhor

Em What Goes Up, não existem propriamente regras rígidas para construir as torres. Com uma arma gravitacional e um hover pack à disposição, os jogadores podem empilhar, lançar e posicionar objetos enquanto tentam contrariar as leis da física.

É possível optar por uma abordagem cuidadosa, colocando cada objeto estrategicamente para garantir a estabilidade da estrutura. Ou simplesmente atirar banheiras, carrinhas e outros objetos para o monte e esperar que tudo corra pelo melhor.

E é precisamente quando as coisas correm mal que promete estar grande parte da diversão. Uma torre demasiado ambiciosa pode desmoronar a qualquer momento, especialmente quando quatro jogadores tentam coordenar esforços e alguém decide colocar, por exemplo, um carrinho de cachorros-quentes no pior sítio possível.

Até quatro jogadores em modo cooperativo

What Goes Up foi pensado sobretudo para ser jogado em companhia, permitindo juntar até quatro jogadores numa mesma partida. Ainda assim, será possível enfrentar os desafios a solo.

A aventura levará os jogadores por ambientes perigosos, onde lava, eletricidade, plataformas de ressalto e terrenos complicados vão obrigar a improvisar constantemente. Será necessário subir, saltar, pairar e encontrar novas formas de fazer o lixo chegar cada vez mais alto.

O jogo terá ainda alguns elementos de personalização, com fatos escondidos pelo lixo que podem ser encontrados durante a exploração.

Chega ainda este ano

A Bossa Games, conhecida por títulos como Surgeon Simulator, I Am Bread e I Am Fish, descreve What Goes Up como uma experiência criada para proporcionar aos amigos um espaço onde possam construir, experimentar e, inevitavelmente, provocar algum caos.

What Goes Up será lançado ainda este ano para PC e PlayStation 5, chegando também ao Xbox Game Pass. Resta agora saber até onde conseguirão os jogadores levar as suas absurdas torres de lixo antes de a gravidade fazer aquilo que sabe fazer melhor: deitar tudo abaixo.