Ex-funcionários da SpaceX processam Elon Musk por assédio sexual

A disputa entre Elon Musk e um grupo de ex-funcionários da SpaceX despedidos em 2022 acrescentou um novo capítulo. Os ex-funcionários da empresa aeroespacial entraram com uma ação de assédio sexual e retaliação contra o magnata e a sua empresa num tribunal da Califórnia.

Elon Musk processado por ex-funcionários da SpaceX por assédio sexual

De acordo com a denúncia, Elon Musk "consciente e deliberadamente" criou um ambiente de trabalho hostil e indesejado na SpaceX. A queixa alega que o empresário o fez ao introduzir no local de trabalho vários materiais que denegriam as mulheres e a comunidade LGBTQ+, incluindo memes, comentários sexuais e fotografias.

De acordo com os queixosos, as publicações que Elon Musk partilhava no seu perfil do X chegavam rapidamente à SpaceX, mesmo que não estivessem relacionadas com a empresa. Isto porque os comentários assinalados como inadequados eram rapidamente partilhados por correio eletrónico, Teams e outros canais de comunicação interna.

Os queixosos argumentam que outros trabalhadores da SpaceX começaram a imitar o comportamento de Elon Musk. E afirmam mesmo que foram utilizados termos sexualmente sugestivos nas reuniões técnicas da empresa:

O comportamento de Musk ao introduzir estas piadas sexuais ridículas e juvenis no local de trabalho teve o resultado totalmente previsível e intencional de encorajar outros empregados a adotar um comportamento semelhante. Conforme alegado abaixo, vários queixosos sofreram assédio direto que imitava as mensagens de Musk, como a exibição de um símbolo fálico com as palavras "para cima, para cima, para cima" ou comentários sobre "mamas", o que criou um ambiente de trabalho hostil tremendamente desconfortável. Também era comum os engenheiros darem nomes grosseiros e humilhantes aos produtos, numa tentativa de fazer humor, muitas vezes à custa das mulheres e das pessoas LGBTQ+. Por exemplo, o nome "Camera upskirt" foi utilizado para uma câmara na primeira fase do foguetão Falcon que permitia ver a parte de baixo da segunda fase. O nome "Fun Tunnel", um eufemismo para sexo anal, foi utilizado para designar uma estrutura na cápsula Dragon que os astronautas utilizam para se transferirem para a Estação Espacial Internacional.

Excerto da ação judicial por assédio sexual contra Elon Musk e a SpaceX.

Os oito ex-funcionários da SpaceX que processaram Elon Musk por assédio sexual e retaliação são os mesmos que foram despedidos em meados de 2022, depois de terem publicado uma carta aberta a denunciar o comportamento inadequado do magnata.

O processo judicial contra Elon Musk e a SpaceX indica ainda que, depois de despedir os primeiros trabalhadores identificados como autores da carta aberta, a empresa questionou outros que suspeitava estarem envolvidos, rescindindo também o seu contrato de trabalho.

Recorde-se que, no início deste ano, o National Labor Relations Board (NLRB) dos EUA acusou a SpaceX de ter despedido ilegalmente os trabalhadores em causa. No entanto, a queixa formal do NLRB está suspensa. Isto deve-se ao facto de a empresa aeroespacial de Elon Musk o ter processado, alegando que a sua estrutura é inconstitucional.

De acordo com o processo, os antigos funcionários da SpaceX despedidos por Elon Musk sofreram vários danos, tanto financeiros e relacionados com o emprego como emocionais:

As ações foram intencionais, maliciosas, fraudulentas e opressivas, e foram cometidas com a intenção ilegal de prejudicar os requerentes sem consideração consciente pelos seus direitos.

Na quarta-feira, o The Wall Street Journal publicou uma reportagem que explora a relação entre Elon Musk e algumas funcionárias da SpaceX. Uma delas mencionou que o bilionário alegadamente lhe pediu para ter filhos com ele. E quando ela disse não, Musk negou-lhe um aumento e queixou-se do seu desempenho profissional.

