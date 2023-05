Dacia Spring ganha versão Extreme… e não chega sozinho

Foi em Viena na Áustria que tivemos a oportunidade de conhecer experienciar a condução nos quatro novos modelos Dacia Extreme. Os Spring, Sandero Stepway, Duster e Jogger, estão prontos para surpreender o mercado automóvel com linhas que os aproximam de um "outdoor" subtil.

A Dacia, com o lançamento da nova linha Extreme diz quer levar mais longe abordagem robusta e exterior da marca, em termos de design e de funcionalidade, sem perder nada do seu apelo essencial, moderno, económico e ecológico.

O acabamento "Extreme" que encabeça a gama Dacia, foi concebido para apelar aos novos clientes que valorizam a vida na natureza quando escolhem um automóvel. Mas também responde, de forma ainda mais eficaz, às necessidades dos clientes Dacia, para os quais a vida ao ar livre é frequentemente uma forma de viver – 70% dos quais optam pelos acabamentos mais elevados.

Os Dacia Extreme: Spring, Sandero Stepway, Duster e Jogger

Os quatro modelos da gama Dacia estão agora disponíveis com o acabamento Extreme: Spring, Sandero Stepway, Duster e Jogger. Todos os motores estão disponíveis com a versão Extreme, excepto o Spring Extreme, que beneficia, exclusivamente, do novo motor ELECTRIC 65.

A versão Extreme é a topo de gama para estes quatro modelos. Para o Sandero Stepway e Jogger, é o terceiro nível de equipamento, acima das atuais versões Essential e Expression. Para o Duster, o Extreme é o quarto nível da gama, depois do Essential, Expression e Journey. Por fim, a versão Extreme é, por si só, uma oferta específica do Spring, associada apenas à motorização ELECTRIC 65, ao lado da versão Essential ELECTRIC 45 do Spring, que se mantém.

O design Extreme: "outdoor" subtil

Os quatro modelos Dacia Extreme partilham elementos de design específicos, cuja conceção foi orientada por uma "evocação subtil e gratificante da vida ao ar livre", tal como a Dacia refere, acrescentando ainda que se trata de uma simbiose como palavra-chave para a inspiração do design exterior.

Para este design exterior, a Dacia apostou em novas cores de pintura: Verde Cedar para o Sandero Stepway, Duster, Jogger e Azul Slate para o Spring. Estas novas cores vêm juntar-se às ofertas de cores existentes.

Além disso, muitos dos elementos são pintados em Castanho Cobre, uma cor especialmente desenvolvida para o Dacia Extreme. O Castanho Cobre é aplicado nas capas dos espelhos retrovisores, nos centros das rodas, no logótipo Dacia na porta da bagageira e em vários outros elementos de design.

Há ainda os motivos decorativos "topográficos" que são uma alusão às curvas de nível que se encontram nas cartas topográficas. O padrão pode ser encontrado nas proteções laterais e nas portas dianteiras do Spring, Sandero Stepway e Jogger Extreme, e nos pilares das portas (pilar B) do Duster Extreme.

As jantes de liga leve são em preto brilhante, de 16 polegadas no Sandero Stepway e Jogger e de 17 polegadas no Duster.

Passando ao interior, destaca-se desde logo um novo tecido MicroCloud cinzento. Suave, com um aspeto visual semelhante ao veludo, altamente resistente e fácil de limpar, este tecido é aplicado nos painéis das portas e nos bancos (Sandero Stepway, Duster, Jogger), bem como no painel de instrumentos (Sandero Stepway e Jogger).

Quanto aos motivos decorativos "topográficos", foram aplicados nas soleiras das portas e tapetes de borracha nos bancos dianteiros e traseiros (incluindo a terceira fila no Jogger, apenas à frente no Spring).

Depois os elementos em Castanho Cobre encontram-se nos painéis das portas e nas saídas de ventilação e o logo Dacia foi gravado, em relevo, nos bancos dianteiros.

As características dos novos carros e noites de aventura... ou descanso

Dado que, por vezes, é difícil para um automóvel de duas rodas motrizes percorrer troços de estrada com muita neve ou lama, o Sandero Stepway Extreme e o Jogger Extreme estão equipados, de série, com o sistema Extended Grip. Esta solução inteligente, que é ativada através de um comando na consola central, adapta o funcionamento do ESP e do ASR, de forma a otimizar a tração em condições de aderência mais extremas.

Para os condutores que se deslocam em terrenos particularmente difíceis, o emblemático Duster está, naturalmente, disponível na versão Extreme, com a transmissão 4X4 que já deu provas nos locais mais inóspitos.

O Sleep Pack, lançado em simultâneo com o lançamento da gama Extreme, é o primeiro artigo da gama de acessórios InNature proposto pela Dacia, transformando o Jogger num verdadeiro quarto de dormir, com uma cama de casal.

O Sleep Pack é composto por uma caixa de madeira, adaptada às dimensões da bagageira do Jogger, que se desdobra em menos de dois minutos, para formar uma grande cama de casal com colchão. A cama estende-se ao longo da traseira do automóvel, desde as costas dos bancos dianteiros até à porta da bagageira, sobre o banco da segunda fila, que é depois rebatido. O espaço para dormir que resulta desta engenhosa solução é particularmente generoso: 190 cm de comprimento, até 130 cm de largura, com uma altura livre mínima de 60 cm.

Um espaço de carga para a bagagem e o equipamento. Quando a caixa Sleep Pack está completamente fechada na bagageira do Jogger, oferece um volume de carga de 220 litros, oculto pela cobertura da bagageira.

A área de arrumação do Sleep Pack pode ser inclinada para trás, formando assim uma mesa perfeita para, por exemplo, fazer uma refeição no exterior, com a proteção da porta traseira aberta do Jogger.

A caixa do Sleep Pack pesa apenas 50 kg, pelo que pode ser facilmente removida do automóvel, se necessário. Adapta-se a todos os Jogger, incluindo as versões comercializadas desde o lançamento do modelo. Pode ser complementada por acessórios que otimizam o conforto de utilização: cortinas opacas para todas as janelas do carro e uma tenda exterior que se liga à traseira do Jogger para um alojamento nómada mais espaçoso.

Inteligente, simples e prático, o Sleep Pack é também acessível: 1.550 euros (valor com IVA) se encomendado ao mesmo tempo que um novo Jogger ou 1850 euros (valor com IVA) como acessório para o adaptar a um veículo já comercializado.

Um novo Spring Extreme que quer reconquistar o público

Lançado em 2021, o Dacia Spring encontrou o seu público com mais de 110.000 encomendas. Em 2022, foi o terceiro automóvel elétrico mais vendido na Europa. O Spring recebeu inúmeros prémios, incluindo uma classificação de cinco estrelas do organismo europeu independente Green NCAP, em 2022, pela sua eficiência.

O Dacia Spring democratiza, no sentido estrito da expressão, a mobilidade 100% elétrica, enquanto satisfaz as necessidades dos clientes. Os dados dos serviços conectados mostram que os utilizadores do Spring percorrem uma média de 31 km por dia, a uma velocidade de 26 km/h. Em 75% dos casos, o automóvel é recarregado em casa e em 66% dos casos a partir de uma tomada doméstica.

A Dacia aplica a sua estratégia de alargar o seu território ao mercado dos veículos 100% elétricos, introduzindo o acabamento Extreme no Spring. Este último beneficia do design específico do acabamento Extreme e, exclusivamente, do novo motor ELECTRIC 65.

O Spring Extreme ELECTRIC 65 foi concebido para os clientes que procuram mais desempenho, diversão e versatilidade. Oferece mais potência (65 cv/48 kW) do que o Spring ELECTRIC 45 (45 cv/33 kW), que continua disponível na versão Essential. O binário entregue às rodas é superior e permite um maior dinamismo nas acelerações em cidade ou nas vias rápidas.

O novo motor ELECTRIC 65 caracteriza-se por um regime de rotação mais elevado, 14.700 rpm contra 8.500 rpm do ELECTRIC 45, em benefício da potência. A nova definição técnica da caixa de velocidades, cuja relação de redução passa de 7,162 para 12,057, aumenta efetivamente o binário transmitido às rodas motrizes.

Na cidade, o Spring Extreme ELECTRIC 65 acelera dos 0 aos 50 km/h em 3,9 segundos, 1,9 segundos mais rápido do que o Spring ELECTRIC 45. Na estrada, o tempo necessário para acelerar de 80 a 120 km/h é reduzido para quase metade (13,5 s em comparação com 26 s). O Spring Extreme ELECTRIC 65 oferece uma autonomia de 220 km no ciclo misto WLTP e de 305 km no ciclo urbano WLTP.

O Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 já está à venda a um preço de 22.050 euros. O Dacia Spring Essential ELECTRIC 45 está disponível a um preço de 20.400 euros.

Em relação aos outros modelos, é possível encontrar o Dacia Jogger Extreme a partir de 20.750 €; o Dacia Duster Extreme começa nos 21.650 € com a versão ECO-G 100 4X2 e; o Sandero Stepway Extreme TCe 110 está disponível desde os 18.999 euros.