Vendas globais de elétricos disparam em março, com Europa a atingir recordes

O mercado dos veículos elétricos continua a ser uma autêntica montanha-russa, com o mês de março de 2026 a revelar-se um período de contrastes acentuados a nível global. Segundo os dados mais recentes da Benchmark Mineral Intelligence, o setor registou um salto impressionante de 66% nas vendas mensais face a fevereiro, atingindo os 1,75 milhões de unidades comercializadas em apenas 31 dias.

Europa lidera carga com recordes de vendas

Se há uma região que merece o destaque principal nesta análise é a Europa. Pela primeira vez na história, os condutores do Velho Continente compraram mais de 500 mil veículos elétricos num único mês. Este valor representa um crescimento de 37% em relação ao período homólogo do ano passado.

No total do primeiro trimestre, a Europa atingiu os 1,2 milhões de unidades. Este valor porva que os incentivos governamentais e a subida dos preços dos combustíveis estão a empurrar os consumidores para a mobilidade elétrica.

França é o exemplo perfeito desta mudança de paradigma, com as vendas a dispararem 69% em março devido ao receio da falta de combustíveis fósseis. No Reino Unido, a tradição da mudança de matrículas ajudou a um crescimento de 31%, enquanto Itália e Espanha mantiveram a trajetória de subida. Como refere o relatório, "parece que o combustível caro é o melhor vendedor para a indústria das baterias".

Elétricos: equilíbrio chinês e recuo americano

Na China, o mercado continua a ser o maior do mundo, representando quase 50% das vendas globais. Após o feriado do Ano Novo Lunar, as vendas em março quase duplicaram face a fevereiro. No entanto, o cenário não é totalmente positivo. O primeiro trimestre fechou com uma queda de 21% face a 2025, fruto de alterações nas regras de subsídios.

Pior cenário vive-se na América do Norte. Nos Estados Unidos e Canadá, as vendas caíram 27% no primeiro trimestre. A ausência de créditos fiscais parece ter refreado o entusiasmo dos americanos, levando inclusive a Honda a cancelar projetos importantes como a série "0" e a parceria Afeela com a Sony.

Apesar destes desafios em mercados maduros, o resto do mundo está a acelerar. A Nova Zelândia registou um aumento incrível de 263% nas matrículas em março, e a Austrália seguiu o caminho com uma subida de 89%. Com 4 milhões de carros vendidos no trimestre, a indústria mostra resiliência, embora os dias de crescimento fácil em todas as geografias pareçam ter chegado ao fim.