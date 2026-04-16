Boas notícias! Os anúncios estão a diminuir no YouTube

A queixa recorrente de quem usar o YouTube é o excesso de publicidade existente. Isso parece estara mudar, com o anúncio feito de que o YouTube trabalha numa nova funcionalidade que interromperá automaticamente os anúncios quando a interação no chat aumentar durante as transmissões em direto.

Anúncios estão a diminuir no YouTube

O YouTube anunciou uma nova funcionalidade focada na interação para os espectadores de transmissões ao vivo. A plataforma pode pausar os anúncios automaticamente ao detetar a intensidade da interação nos chats ao vivo. Uma publicação, divulgada na segunda-feira, afirma que o sistema identifica os momentos mais ativos de uma conversa. Barbara Macdonald, gestora de produto do YouTube Live, disse que esta mudança visa proteger a experiência do espectador.

Graças a esta nova funcionalidade, os anúncios são desativados para todos os espectadores durante os momentos de maior interação. A plataforma visa melhorar a experiência de visualização sem interromper o espírito comunitário das transmissões em direto.

Anteriormente, a única opção para uma experiência sem anúncios era uma subscrição do YouTube Premium. No entanto, o plano individual viu o seu preço aumentado de 14 dólares para 16 dólares, e o plano familiar de 23 dólares para 27 dólares.

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Os utilizadores podem também ganhar tempo de visualização sem anúncios ao apoiar os criadores de conteúdos com esta nova funcionalidade interativa, bem como com ferramentas como o Super Chat e o Super Sticker. Após uma compra, os espectadores recebem automaticamente um tempo de visualização personalizado e sem anúncios.

O YouTube está a expandir as suas ferramentas de envio de presentes, permitindo aos utilizadores enviar presentes através do telemóvel durante transmissões horizontais. Esta funcionalidade já foi lançada em países como o Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Austrália.

A plataforma permite que os criadores de conteúdos publiquem simultaneamente nos formatos vertical e horizontal. Estas publicações podem ser geridas através de uma única janela de chat partilhada. Foi também anunciado que mais ferramentas de personalização, como layouts de recorte vertical, estarão disponíveis no futuro.