Uma multa a cada 5,2 segundos: o radar também é o melhor amigo do Governo espanhol

Em Portugal, toda a gente tem uma opinião sobre radares, e raramente é positiva. Para muitos condutores, nada mais são do que uma forma disfarçada de o Governo português "meter a mão ao bolso". No entanto, se acha que por cá a coisa é exagerada, basta olhar para o que se passa do outro lado da fronteira.

Segundo os dados oficiais do Anuario Estadístico General 2025, o número de coimas aplicadas atingiu as 6.106.354 sanções.

Para contextualizar o número, trata-se da mais elevada desde que existem registos. Citando uma publicação online espanhola, "há uma tendência crescente que vivemos há anos, em grande parte graças a uma maior dependência de tecnologias de vigilância nas nossas estradas".

Pela primeira vez desde que a recolha de dados se iniciou, em 1961, o volume de multas ultrapassou a barreira dos seis milhões: em apenas três anos passou-se de superar os cinco milhões em 2022 ao novo máximo em 2025.

A mesma publicação fez as contas e percebeu que isto equivale a uma média de 16.730 multas diárias, 12 sanções por minuto e uma multa a cada 5,2 segundos.

Radares de velocidade mais modernos e drones

A principal razão para estes números continua a ser o excesso de velocidade, responsável por duas em cada três infracções.

Segundo a cadeia de rádio espanhola COPE, o radar de velocidade da M-40 de Madrid, que é um dos radares mais ativos de todo o país, acumulou mais de 150.000 multas, só no ano passado.

Afinal, a Direção Geral de Tráfego de Espanha (DGT) investiu mais de um milhão de euros em radares móveis de última geração e dispositivos "semimóveis" do tipo reboque que operam de forma automatizada, de modo a modernizar os equipamentos de vigilância.

Além disso, a infraestrutura de controlo apoia-se ainda na Unidade de Meios Aéreos, cujos helicópteros e drones processam, anualmente, cerca de 25.000 infrações, conforme explicado pela La Razón.

A DGT defende que esta implementação foi fundamental para reduzir a mortalidade nas estradas em comparação com décadas passadas.

Segundo reforçado pelo espanhol Xataka, este incremento nas multas é o resultado de uma aposta decidida pela automatização.

A corroborá-lo está o escritório de advogados Pyramid Consulting, que indica que a ligação direta dos dispositivos ao Centro de Tratamento de Participações Automatizadas de León disparou a capacidade de processar essas multas.

A imprensa espanhola acredita que a estratégia para o futuro próximo não vai mudar. Aliás, com uma receita que superou os 540 milhões de euros em 2025, a DGT continua a instalar novos radares de velocidade.