“Sou homossexual?”: pesquisas no Google sobre sexualidade e género aumentaram 1.300%

O Google Trends é uma excelente ferramenta, por dar a conhecer os tópicos mais badalados. Ao longo da (não tão longa) vida da Internet, houve uns que foram perdendo e outros que foram ganhando relevância. Por exemplo, desde 2004, as pesquisas no Google sobre sexualidade e género aumentaram 1.300%!

O Cultural Currents Institute apresentou os resultados de uma análise que realizou a partir de dados retirados do Google Trends, desde janeiro de 2004 até agora, sobre perguntas relacionadas com sexualidade e identidade de género, em todos os 50 estados americanos.

A empresa, que tem como foco a análise de tendências, concluiu que, desde 2004, questões como "Sou gay" e "Sou lésbica" aumentaram, exponencialmente, em 1.300%.

De acordo com o relatório, o Utah teve mais pesquisas sobre "Sou homossexual" do que qualquer outro estado, e foi aquele com o maior volume de pesquisas para as frases "Sou gay", "Sou lésbica" e "Sou trans", desde maio do ano passado.

Conforme conjetura o relatório, os "valores sociais tradicionalmente conservadores" do estado poderão ter um impacto significativo nos dados.

Isto pode indicar um questionamento subjacente significativo da identidade entre os utilizadores da Internet, possivelmente motivado pelo conflito entre os sentimentos pessoais e as expectativas sociais. Essas tensões entre a vida pública e as pesquisas na web são comuns no Utah.

Lê-se no relatório sobre os dados do Google Trends.

Além disso, recentemente, foram partilhados dados que indicavam que as pesquisas por 'VPN' aumentaram depois de o site PornHub ter bloqueado o estado.

O estado de Oklahoma teve o maior volume de pesquisas para a frase "How to come out", no ano passado, seguido por Virgínia Ocidental, Mississippi, Louisiana e Kentucky.