Apesar da dura concorrência entre as tradicionais gigantes da indústria automóvel, a Tesla continua à frente do grupo com os seus excelentes veículos elétricos (VE). Desde a construção de uma infraestrutura de carregamento, até ao estabelecimento de centros de serviço em todo o mundo, a fabricante de automóveis supera diariamente todas as expectativas.

Embora outros fabricantes de automóveis estejam a alcançar a Tesla com grandes ofertas de VE próprias, os veículos da Tesla ainda oferecem certas vantagens sobre os carros elétricos tradicionais.

Eis as 8 razões pelas quais a Tesla ainda faz os melhores VE:

1. Design instantaneamente reconhecível

Quer se goste ou não do visual, é inegável que Tesla criou uma estética única. Quando se vê um Tesla, a primeira coisa que se notará é a parte frontal plana que é desprovida de uma tradicional grelha. Este aspeto tornou-se a assinatura dos veículos eléctricos, com outros fabricantes a darem aos seus veículos frentes inspiradas na Tesla.

Um dos melhores exemplos disto é o elétrico Hyundai kauai (Kona), que ostenta o típico visual frontal fechado que a Tesla tornou famoso. Embora a competição esteja a inspirar-se na Tesla em termos de design, esta continua a ser a original e a melhor. Também ajuda que os seus SUVs sejam basicamente versões maiores dos seus sedans, cimentando ainda mais o seu design.

2. Rede global de carregamento da Tesla

A Tesla oferece uma rede global de carregamento rápido conhecida como Superchargers. É uma das maiores razões pelas quais as pessoas gostam tanto dos seus veículos. Os VE sempre sofreram de uma percepção (por vezes justa) de falta de autonomia, mas a rede de Superchargers torna automaticamente um Tesla um dos melhores veículos se estiver a planear uma viagem.

A rede de Superchargers é vasta, e a navegação da Tesla configura automaticamente as paragens necessárias para o levar ao seu destino sem ansiedade. O melhor desta rede é que também é rápida, pelo que pode carregar o seu VE num instante.

3. Atualizações em qualquer lugar

A Tesla está na vanguarda de manter os seus veículos atualizados. O bom disto é que não terá de pôr os pés num concessionário para receber o mais recente software para o seu Tesla.

Se possuir um veículo da marca, este receberá atualizações constantes através de Wi-Fi ao longo da sua vida útil. Estas atualizações acrescentam e melhoram a funcionalidade do seu veículo.

Pode levar algum tempo até que se habitue, uma vez que as atualizações via Wi-Fi são mais comuns em coisas como smartphones e tablets, mas em breve perceberá a sua utilidade.

4. Interior minimalista adotado pela Tesla

Tal como os seus exteriores, os interiores dos Teslas são icónicos e a estética minimalista distingue-os de outros fabricantes de VE. Estes têm um aspeto futurista, especialmente quando se opta pela opção de couro vegan Ultra White. Mesmo o HVAC está bem escondido no Model S, o que é uma grande jogada porque os tradicionais diminuiriam a estética limpa.

5. Ecrã tátil e IU elegantes

Muitos fabricantes de automóveis estão a intensificar o seu jogo quando se trata dos ecrãs dos seus veículos e das funcionalidades oferecidas, mas o ecrã tátil central dos Teslas continuam a ter uma das interfaces de utilizador (UI) mais bonitas do mercado.

Isto é muito evidente quando se ajusta o HVAC dos Teslas, que apresenta animações elegantes que representam o fluxo de ar em tempo real. Pode mover o fluxo de ar com os dedos, ajustando-o da forma que achar melhor.

Esta implementação do controlo HVAC é fácil de usar e é quase tão intuitiva como o ajuste manual de um ventilador (embora algumas pessoas pensem que os ecrãs táteis nos carros são uma má ideia).

6. Comunidade de proprietários apaixonada

A comunidade da Tesla está muito entusiasmada com os seus veículos e adoram partilhar online informações sobre a sua experiência pessoal de propriedade.

Uma grande e dedicada comunidade de indivíduos com os mesmos interesses é um grande trunfo quando se está a aventurar na compra de um VE pela primeira vez. Fóruns como o Tesla Motors Club fornecem recursos inestimáveis para os novos proprietários de um Tesla.

Uma coisa a ter em mente ao navegar nos fóruns é usar a funcionalidade de pesquisa antes de fazer uma pergunta. Isto é uma enorme chatice para os membros do fórum, especialmente se a sua pergunta já foi respondida um monte de vezes.

7. Grandes valores de desempenho

A Tesla conta com algumas das melhores ofertas na indústria automóvel quando se trata de VE de desempenho. Basta ver o Model S Plaid, que pode acelerar de 0 a 100 km/h em 1,99 segundos e completar mais de 400 metros em menos de 10 segundos. Estes são números que não têm paralelo, mesmo que se opte por carros que custam o dobro.

Não há um Lamborghini no planeta que consiga acompanhar o Model S Plaid em linha reta. Além disso, supercarros italianos como o Lamborghini Aventador podem chegar a três vezes o preço de um Model S Plaid. Mesmo os carros eléctricos como o Porsche Taycan Turbo S não são compatíveis quando se trata de aceleração.

8. A Tesla conta com toneladas de características únicas

A Tesla sempre foi uma empresa inovadora que lança nos seus carros características que apanham a concorrência desprevenida. O Model X é um exemplo perfeito disto mesmo. Na sua introdução, as pessoas não podiam deixar de falar sobre as notáveis portas ao estilo falcão. As portas de falcão (apesar de não ser uma inovação) acrescentam um inegável fator de frescura num veículo familiar.

O mesmo se aplica a características inovadoras como o "Modo Cão", que é uma característica de controlo climático que atende de forma única à segurança do seu melhor amigo de quatro patas enquanto está dentro do carro.

Não podemos deixar de referir, provavelmente, a característica que separa “o progresso do convencional”, o computador de condução autónoma total (Full Self-Driving ou FSD).

Este sistema recorre a uma rede neuronal para permitir processar a informação captada pelas câmaras e sensores do carro de forma muito rápida. Como tal, o chamado Autopilot tem sido a bandeira da empresa na perseguição da condução autónoma. Apesar deste caminho estar ainda a alguns anos de distância (o da condução autónoma total), o sistema é um feroz auxiliar do condutor. Isto porque o computador FSD é capaz de proporcionar desempenho e controlo inteligentes, alcançando um novo nível de segurança e autonomia sem impacto no custo do atual produto final.

Características fantásticas como estas são o que ajuda a empresa a destacar-se da competição.

