Ainda que esteja pouco divulgado em Portugal, o Google Pay tem ganho adeptos em todo o planeta, como uma forma de pagamento simples. Este consegue devolver algum dinheiro, na forma de cash-back, mas agora tem um bug. Está a entregar valores a quem não devia, sem uma causa conhecida.

Os sistemas de pagamento eletrónicos ganharam uma tração nos últimos anos, devido à sua simplicidade e a dispensarem o contacto físico. A Google soube aproveitar esse momento e com o seu Pay presente no Android rapidamente ganhou muitos adeptos e novos equipamentos.

Com uma modalidade de cash-back, dá aos utilizadores a possibilidade de receberem parte do seu dinheiro, para assim os cativar. Agora isso parece ter agora um problema, com muitos utilizadores a receberem devoluções, em alguns casos avultadas, sem qualquer razão.

Do que tem sido descrito, em canais como Reddit, há quem esteja a receber várias centenas de dólares de retorno no Google Pay, de um momento para o outro. A maioria destes relatos descrevem utilizadores que não deveriam receber estes valores, mas que ainda assim viram os valores a serem creditados nas suas contas.

A Google, entretanto, já reconheceu este problema com o Pay e tratou de remover o dinheiro creditado erradamente nas contas dos utilizadores. Para marcar esse momento, enviou também um email aos utilizadores onde o erro foi cometido, a explicar a situação.

Curiosamente, houve situações em que os utilizadores já tinham feito compras com estas verbas. Para evitar problemas e até situações legais complicadas, nestes casos a Google resolveu oferecer os valores e não fazer uma cobrança mais ativa, como seria esperado.

Não sendo uma situação nova neste contexto, importa ser rapidamente resolvida e o dinheiro restituído. A Google tratou disso rapidamente e o Pay está novamente funcional e livre de problemas. Naturalmente que uma falha destas é do agrado de todos os que foram afetados, uma vez que trazia dinheiro.