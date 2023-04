Documentos secretos dos EUA publicados no Twitter e Telegram

Um conjunto de vários documentos secretos que detalham os segredos de segurança nacional americanos na Ucrânia, Oriente Médio e China surgiram online em redes sociais como o Twitter e Telegram. Há vários documentos sensíveis.

Documentos vazados no Twitter e Telegram são "ponta do icebergue"...

Os documentos agora vazados na internet, mais concretamente na rede social Twitter e Telegram, surgem no momento em que a Ucrânia se prepara para uma ofensiva de primavera como parte de um esforço para recuperar território no leste e no sul do país, segundo revela o New York Times. Da fuga de informação constam mais de 100 ficheiros, alguns com dados considerados bastante sensíveis.

Os documentos mais recentes foram publicados no Twitter e em outros sites na sexta-feira, um dia depois em que altos funcionários do governo Biden revelaram que estavam a investigar um possível vazamento de planos de guerra ucranianos classificados.

Michael Mulroy, antigo funcionário do Pentágono e da CIA, revelou que a fuga é uma enorme falha de segurança...

Visto que muitos [documentos] eram fotografias de documentos, este parece ter sido um ato deliberado de alguém que quer prejudicar os esforços da Ucrânia, dos Estados Unidos e da NATO

Um analista considerou também que o que foi publicado é apenas "a ponta do icebergue".

Esta passada sexta-feira a Ucrânia reagiu à fuga de informação, que considera ser da responsabilidade da Rússia.

Um dos principais conselheiros de Zelensky, os ficheiros partilhados continham "uma quantidade muito grande de informação fictícia". "Estes são apenas elementos clássicos dos jogos operacionais dos serviços de informação russos, e nada mais", defendeu, em comunicado.

Por outro lado, bloggers pró-russos argumentam que esta pode ser uma estratégia dos "serviços secretos ocidentais para enganar" as suas tropas quanto a uma possível contra-ofensiva ucraniana, segundo cita o diário nova-iorquino.