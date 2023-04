Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo controlar o Edge no Windows 11?

Saudações Solicito ajuda no sentido de saber como impedir o refresh constante no Edge Win 11 que impede de ler qualquer coisa em condições numa página que salta constantemente por causa de anúncios. Grato Com os melhores cumprimentos João Matos

Resposta:

João,

É difícil dar uma sugestão assertiva no que diz respeito a uma página em específico. Se isso acontece, é porque o dono dessa página, deliberadamente ou não, dá preferência à distribuição de anúncios do que à experiência que um visitante possa ter para consumir conteúdos da página.

Eticamente, digamos que não será correto, pelo que o melhor retorno poderá ser deixar de visitar esse site e optar por um site alternativo.

Em todo o caso, tem sempre a hipótese de experimentar uma extensão para bloquear os anúncios, que, pelo mesmo prisma, poderá também não ser eticamente correto do ponto de vista do visitante para com um site, pois para muitos sites a única fonte de rendimento é a publicidade.

Digamos que é preciso encontrar um meio termo, tanto para um site não prejudicar um visitante em demasia, como vice-versa.

Fica a seu critério.

[Respondido por Hugo Cura]

Como levar o sinal de TV da minha loja para casa?

Bom dia, Tenho um estabelecimento comercial e como tal tenho que ter pacotes de TV com os canais de desporto (MEO) mas muito ocasionalmente gostaria de ver na minha habitação própria (Vodafone) através da Apple TV. Quero evitar mais um custo mensal acrescido então pensei numa solução de investimento único para sempre: Gl.Inet. Gostaria de saber se é um processo simplificado como eu penso que é, ou seja, adquirir 2 Mini router shadow, em que num deixo ligado no router do estabelecimento 24h como servidor wireguard e em casa ligado ao router como cliente wireguard e a Apple TV ligar ao Gl.inet shadow Penso que me faço entender … Assim deste modo é como se eu estivesse na rede da Meo correto ? Gostaria também saber a nível de legalidade se estou com algum incumprimento em caso de alguma inspeção. Atentamente, Arlindo Martins

Resposta:

Arlindo,

Vamos precisamente pela última parte: a legalidade. De acordo com os termos de utilização do serviço TV, não é permitido utilizar o serviço box em mais do que uma morada, pelo que não vamos ajudar no que a isto diz respeito.

No entanto, por exemplo no caso Meo, que é o que conheço, o serviço Meo Go Multi permite assistir aos canais premium (desde que subscritos) a partir de qualquer localização e ligado a qualquer rede. No caso da Meo, é um valor significativamente mais baixo que uma nova subscrição. Já no caso da Vodafone, tanto quanto consigo perceber, a utilização da app Vodafone TV é gratuito, incluindo para canais premium subscritos.

Portanto, a solução legal e, digamos, mais simples e prática, é precisamente a utilização da app numa box que a suporte.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter o Samsung Pay no Galaxy Watch em Portugal?

Bom dia,

Olá, venho colocar uma questão para tentar ajuda. Tinha um watch active 2 LTE e permitia adicionar manualmente o samsung pay com o meu cartão bancário espanhol. Agora tenho o Watch 5 e já obriga à configuração do samsung pay no telemóvel. Como em Portugal ainda não está disponível esta opção, eu gostaria de saber se alterando a localização do meu google play se conseguiria baixar a app samsung pay e poder usar essa função. Como só posso alterar localização de google play uma vez por ano, poderia ser possível associar no telemóvel outra conta de email, que não a que uso agora com localização de Portugal, onde iria colocar a localização de espanha e depois de baixar aplicação de samsung pay e configurar no watch para o samsung pay, poderia trocar de email associado ao google play e associar novamente o email com localização portuguesa. Desta forma seria possível ter o samsung pay em Portugal? Agradecia se me pudessem ajudar. Obrigada Cristina Galão

Resposta:

Cristina,

Em teoria o que descreve deverá funcionar para ter o Samsung Pay no seu smartphone e depois no smartwatch.

Não é um procedimento normal, mas dado que o Android permite ter várias contas é algo que alguns utilizadores fazem para ter acesso a apps fora da sua área geográfica.

No entanto, deixo-lhe uma pergunta que poderá solucionar o seu problema. Se procura uma solução para pagamentos porque não opta pelo que a Google oferece nativamente no Android e nos seus serviços?

O Google Pay já está disponível em Portugal e funciona de forma igualmente correta, quer para pagamentos via smartphone ou via smartwatch.

A lista de bancos é já considerável e poderá ser simples de configurar e usar no dia a dia.

[Respondido por Pedro Simões]

Com consigo obter os dados dos meus clientes na Internet?

Caros, Após contacto telefónico foi-me sugerido efectuar este mail por forma a verificar se me podem ajudar nesta minha necessidade. Tenho uma base de dados com cerca de 1500 endereços de sites de comerciantes automóveis. Queria obter de cada website o NIF, Morada, Contactos e endereço de mail. Penso que o Scrapping pode ser uma solução de acordo com um artigo que li numa das publicações por vós efectuada. A minha questão é a seguinte: Podem recomendar-me alguma empresa que possa efectuar este trabalho? Agradecia a vossa ajuda Melhores cumprimentos Vitor Luis

Resposta:

Vítor,

O web scrapping pressupõe um conhecimento prévio do elemento a fazer scrapping, ou pelo menos que siga um modelo (ou vários) que possam ser tentados.

Cada site, da lista que tem, terá a sua particularidade. Ainda que possa ter alguns com o mesmo template, ou uma landing page semelhante, não julgo ser suficiente para obter os dados que necessita. E depois, nem todas as empresas disponibilizam toda a informação que pretende no site, da forma que pretende. Ainda que fosse aceitável, digamos, obter apenas parte da informação, a forma e o local onde está não será consistente.

Eventualmente, numa pesquisa pelo nome da empresa (se é que faz parte da sua lista) num dos vários sites que disponibilizam informação empresarial online, aí sim poderia conseguir obter consistência no formato de dados, e eventualmente até teria tudo o que procura. No entanto, isso poderá acarretar custos no acesso a esse volume de informação.

Respondendo à questão, não temos uma recomendação de empresa que possa fazer esse trabalho, mas é importante que perceba as restrições que existem em fazê-lo com a informação que tem.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo instalar o Windows 11 ou espero pelo Windows 12?

Olá Pplware, Tenho um PC que está constantemente a pedir para fazer a atualização para o Windows 11. Tenho lido que esta versão tem ainda alguns problemas, algo que não quero na minha máquina por ser de trabalho e muito importante. Ao mesmo tempo, tenho lido cada vez mais sobre o Windows 12, que estará a ser preparado para ser lançado, com muitas novidades e com muitos dos problemas resolvidos. Assim, peço a vossa ajuda e pergunto se vale a pena atualizar já para o Windows 11 ou esperar mais algum tempo e ter logo o Windows 12. Espero que me ajudem e me respondam a esta questão, que me tem estado a trazer um problema. Obrigado, Daniel Matias Cunha

Resposta:

Daniel,

Há alguma confusão na sua questão, em especial em alguns pontos essenciais.Vamos assim por partes para desmistificar.

Em primeiro lugar, não temos registo de problemas com o Windows 11 que impeçam a sua utilização no dia a dia. A Microsoft por norma bloqueia esse equipamento e assim impede que s problemas se espalhem, pelo menos até serem resolvidos.

Por outro lado, em segundo lugar, temos o já muito falado Windows 12. Este não passa ainda de um rumor, cada vez mais fundamentado, mas que ainda não foi confirmado pela Microsoft.

Mesmo que exista e venha a ser uma realidade, ainda terá de ser testado, avaliado e até terminado. Este será um processo que ainda deverá demorar alguns meses até estar terminado para uma primeira versão pública.

Assim, o que recomendamos é que faça a atualização para o Windows 11 e dê ao seu PC acesso a todas as novidades que a Microsoft preparou.

[Respondido por Pedro Simões]

