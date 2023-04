Sony pode cortar a produção dos seus PlayStation VR2 em 20% ainda este ano

Nos últimos meses temos assistido a algumas situações no mundo tecnológico menos positivas que são consequentes da crise económica mundial. Entre essas situações estão vários despedimentos no setor e o corte na produção de alguns equipamentos. Nesse sentido, os últimos rumores indicam que a Sony pode cortar em 20% a produção dos seus PlayStation VR2 ainda neste ano de 2023, devido às baixas vendas.

PlayStation VR2 podem ver sua produção cortada em 20%

Já não é a primeira vez que se fala no corte de produção dos PlayStation VR2 (PSVR2), mas as informações mais recentes indicam que a Sony poderá reduzir o fabrico do seu dispositivo de realidade virtual em 20%, ainda este ano.

Os detalhes revelados pelo insider e analista Ming-Chi Kuo dizem que o PSVR2 não está a ter um desempenho como esperado pela empresa japonesa, as vendas estão mais baixas do que o previsto e que este corte na produção servirá como forma de evitar prejuízos maiores no futuro.

Anteriormente, o Bloomberg tinha referido que as vendas do equipamento estavam abaixo do desejado e um dos analistas afirmou mesmo que a única forma que a Sony tinha de tornar os PlayStation VR2 num sucesso era através de um corte agressivo no preço. Atualmente, os óculos de realidade virtual para a PlayStation 5 custam perto de 600 euros em Portugal.

No entanto, este parece ser um problema global no setor dos dispositivos de realidade virtual que não afeta apenas a Sony. A análise de Ming-Chi Kuo concluiu que outros modelos estão também a ter dificuldades na escoação e venda de unidades e que "não há evidências que sugiram que os headsets de AR/VR se podem tornar no próximo produto-estrela no campo dos eletrónicos para consumo num futuro viável".

O analista acrescenta ainda que a última esperança para que este género de equipamentos possa convencer os consumidores é a chegada do modelo VR da Apple, pois se este produto gerar interesse no público e nos investidores, este segmento poderá continuar a ser explorado.

Para já ainda não houve comentários por parte da Apple a estas projeções.