A Google tinha prometido na I/O deste ano uma mudança completa na sua app de pagamentos. Com o novo nome Google Wallet, quer ser muito mais e concentrar ali todos os cartões do utilizador, sejam eles de pagamentos ou simplesmente de fidelização.

Esta mudança estava prometida para breve e agora está finalmente a tomar forma. Google Wallet começou a chegar ao Android em 39 países e Portugal está na lista dos que primeiro vão receber esta novidade.

Foi em novembro de 2020 que a Google resolveu trazer para Portugal o Google Pay. Este seu sistema de pagamento facilita os utilizadores, que podem facilmente associar os seus cartões ao Android e depois pagar com o smartphone. Apesar de não ter ainda uma expressão grande no nosso país, tem crescido e pode ser usado facilmente.

Este ano a gigante das pesquisas resolveu alargar esta sua oferta e torná-la uma verdadeira carteira. É aqui que vamos poder guardar todos os cartões, mesmo os de identificação, chaves do carro e do hotel. Esta estava prometida para breve e este momento chegou agora

Apesar de não ser ainda uma distribuição oficial, comunicada pela Google, a Wallet está finalmente a chegar. Surge como uma simples atualização do Pay (ou através de uma instalação manual), que até agora era o padrão para o Android. Todas as funcionalidades prometidas surgem assim de forma natural.

Esta disponibilização da Wallet nos smartphones Android será feita de forma gradual, como é normal na Google. A gigante das pesquisas espera que a sua massificação natural e a disponibilidade geral serão atingidas nas próximas semanas.

Por agora a Google quer trazer a Wallet para 39 países, com os EAU E Singapura a manter as duas apps. No caso de Portugal, a Wallet está já acessível para os smartphones, pelo que podem assim procurar pela atualização ou fazer a instalação manual.

A Google dá assim um passo importante para massificar o seu sistema de pagamentos com esta carteira. A mais-valia da Wallet será mesmo o alargar dos cartões e identificações, que passam assim a estar no Android e simples de usar com o smartphone.