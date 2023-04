Falar de carros elétricos é falar da Tesla e das suas propostas, inevitavelmente. A marca tem uma posição única no mercado e não para de crescer nas ofertas e na tecnologia. Com o fim do primeiro trimestre de 2023 a marca veio mostrar que bateu o recorde de produção e vendas de carros elétricos.

Tesla volta a bater o recorde de vendas e produção

Ao contrário da maioria das marcas, a Tesla revela os seus dados de vendas e produção assim que os trimestres acabam. Estes números mostram a força da marca e como ela se portou nos mercados em que esteve presente, com os seus carros elétricos.

Agora que o primeiro trimestre de 2023 terminou, é hora de ver como a Tesla se portou a nível global. Fica clara, mais uma vez a sua força, ao ter batido os seus recordes em duas áreas chave. Falamos da produção nas suas Gigafactories e das vendas dos seus carros elétricos.

Do que anunciou, a Tesla entregou aos seus clientes 422.875 carros elétricos durante os primeiros três meses do ano. Em termos de produção, a marca revelou que fabricou 440.808 veículos no mesmo período, o que representa outro recorde para a empresa.

Modelos Produção Entregas Model S/X 19.437 10.695 Model 3/Y 421.371 412.180 Total: 440.808 422.875

Não foi igual para todos os carros elétricos

Tal como esperado, foi o Model 3 e o Model Y que representaram a maior parte das entregas da Tesla no primeiro trimestre de 2023. Estes dois carros elétricos garantiram a venda de 412.180 unidades antes do final de março.

Em comparação, os Model S e Model X, os carros elétricos mais caros da Tesla, assumiram um valor bem menor. Falamos de 10.695 entregas nesse mesmo período. Este valor representa quebra em relação aos 17.147 carros elétricos Model S e Model X entregues no último trimestre.

Ainda não foram conhecidos os resultados financeiros da Tesla, que chegam mais perto do final do mês, mas estes devem mostrar uma realidade um pouco diferente face ao trimestre passado. A marca reduziu de forma considerável os preços dos seus carros e isso irá afetar os lucros da empresa.