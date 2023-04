E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da chegada do novo Huawei Mate X3 à Europa, de questões relacionadas com o ChatGPT-4, do novo elétrico Fisker Pear, analisámos a impressora 3D Anycubic Phonton M3 Premium, e muito mais.

A Huawei tem continuado a apostar nos smartphones e o mais recente Mate X3 é a prova de que ainda tem muito para dar nesta área. Este é o sem mais recente smartphone dobrável e reúne muitas novidades neste campo. A prova que ainda está neste campo, vai trazer este smartphone para a Europa.

A gigante Microsoft tem vindo a disponibilizar um conjunto de ferramentas que têm como base a Inteligência Artificial (IA). A ferramenta Security Copilot, anunciada hoje, foi projetada para ajudar os profissionais de segurança a identificar, responder e prevenir rapidamente a ameaças cibernéticas, através de um assistente de IA fácil de utilizar.

Esta era uma notícia ambicionada já que a descoberta de água na Lua poderá revolucionar as futuras missões de exploração da superfície lunar e de outras missões espaciais.

Numa carta aberta intitulada de "Pause Giant AI Experiments", Elon Musk, Steve Wozniak, Stuart Russell, Jaan Tallinn, Luis Moniz Pereira, entre mais de 1100 outros nomes, pedem para se fazer uma pausa de pelo menos 6 meses ao treino de sistemas de Inteligência Artificial (IA) mais poderosos que o GPT-4.

Se a ideia é boa, a realidade poderá ser fascinante. Painel solar, fino como papel, que podemos aplicar em superfícies maneáveis para gerar energia onde nunca se pensou que fosse possível. O MIT mostra-nos o futuro!

O IONIQ 5, desde que foi anunciado, captou um grande destaque no segmento dos elétricos. Poderoso, espaçoso e bem construído, o elétrico sul-coreano, no seu modelo desportivo, o Hyundai IONIQ 5 N, foi agora visto num registo impressionante, nos testes de inverno da marca mostrados em vídeo.

A obesidade é uma doença que constitui um problema de saúde pública e representa um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de outras doenças crónicas. As conclusões de um novo estudo abrem caminho para o tratamento desta doença, bem como de outras associadas ao peso.

A compra de mini PCs tem vindo a aumentar nos últimos anos. Estas soluções são usadas para tornar os escritórios mais minimalistas ou, por exemplo, para trazer alguma mobilidade dentro de casa ou empresa. A linha Chuwi CoreBox foi agora renovada e está disponível por cerca de 400€.

A arte da impressão 3D tem muito que se lhe diga e a escolha da impressora mais adequada ao objetivo pretendido é determinante. Depois de já termos analisado várias impressoras FDM e de um modelo DLP, hoje trazemos a análise a uma impressora LCD das mais abrangentes do mercado: Anycubic Photon M3 Premium com resolução 8K.

Falamos desta marca em 2019 e em 2020, mais concretamente do SUV, o Fisker Ocean, que promete mais de 700 km de autonomia. Contudo, o trunfo parece estar no Pear. Um elétrico mais simples, com um preço a rondar os 28 mil euros e uma autonomia generosa para o valor a pagar!