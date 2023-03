Fisker Pear: Um elétrico com autonomia de 500 km a 28 mil euros

Falamos desta marca em 2019 e em 2020, mais concretamente do SUV, o Fisker Ocean, que promete mais de 700 km de autonomia. Contudo, o trunfo parece estar no Pear. Um elétrico mais simples, com um preço a rondar os 28 mil euros e uma autonomia generosa para o valor a pagar!

É comum as pessoas ainda dizerem que os elétricos são caros, que ainda não são uma solução económica. Contudo, dentro de poucos meses poderemos ver algumas ofertas deste segmento que mudarão completamente essa ideia. Para termos uma base de comparação, o Fisker Pear custará metade do preço de um Tesla Model Y Performance. E a marca diz que estará no mercado dentro de poucos meses!

Fisker Pear: o elétrico recebeu já mais de 5 mil encomendas

A marca californiana referiu que até ao dia 25 de fevereiro de 2023 contava 5600 unidades deste crossover. O carro foi concebido com "um novo conjunto de especificações automobilísticas", sem perder a identidade, mas abaixo dos 30 mil dólares, segundo o CEO da empresa, Henrik Fisker.

O VE terá uma "arquitetura E/E (electrical/electronic architecture) verdadeiramente revolucionária" que usa menos unidades centrais de computador em comparação com os modelos rivais. A Fisker chama ao seu sistema de Blade Computer. Isso, juntamente com uma forma aerodinâmica que já foi testada no túnel de vento, deve permitir um alcance máximo de cerca de 500 km para a versão superior, de acordo com Fisker.

O Pear, que é um acrónimo para Personal Electric Automotive Revolution, terá um comprimento de aproximadamente 4,5 metros, tornando-o menor que o Tesla Model Y em cerca de 25 cm. As reservas (que exigem um depósito de 250 dólares) estão abertas no site.

O Fisker Pear será construído pela gigante da tecnologia Foxconn numa instalação em Ohio anteriormente pertencente à General Motors. A marca ainda não deu grandes especificações sobre a parte técnica do carro. Pouco se sabe, a não ser que poderá vir equipados com um painel solar a cobrir o tejadilho.