Twin-E: transforme o seu carro a gasóleo num híbrido recarregável

Ainda não está tudo contado no mundo dos automóveis movidos a combustíveis fósseis. Provavelmente ainda não terá de se desfazer do seu carro a diesel! Uma startup francesa desenvolveu o Twin-E, um kit inovador que promete transformar veículos a gasóleo em híbridos recarregáveis em apenas um dia.

A transição para uma mobilidade mais sustentável é uma das grandes preocupações mundiais da atualidade. Perante este desafio, o Twin-E é um kit inovador que promete transformar veículos a gasóleo em híbridos recarregáveis em apenas um dia.

Este avanço é notável não só pela sua contribuição para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas também pelo seu potencial para tornar a transição para veículos elétricos mais acessível.

Poupança, inovação e sustentabilidade ao alcance de todos

A proposta da GCK centra-se na facilidade de instalação e de utilização do seu sistema Twin-E. Concebido para ser discreto e não alterar a estrutura original do veículo, este kit inclui um motor elétrico acoplado a uma engrenagem epicíclica que substitui a caixa de velocidades, juntamente com uma bateria localizada na bagageira.

Esta configuração permite que os veículos a diesel adaptados atinjam até 70 km de autonomia em modo totalmente elétrico com uma carga completa, mantendo a autonomia em modo diesel.

Um dos grandes atrativos do Twin-E é o seu custo, significativamente inferior ao de outras opções de eletrificação existentes no mercado, que ronda os 7500 euros. A isto acresce a possibilidade de aceder a subsídios estatais até 2000 euros, tornando esta inovação uma opção ainda mais atrativa para o consumidor ambiental e economicamente consciente.

Transformar carros a gasóleo em híbridos

A GCK concebeu o Twin-E tendo em mente a máxima compatibilidade, assegurando que o kit pode ser instalado numa vasta gama de veículos populares, desde modelos como o Mégane, o Sandero e o Clio.

A empresa também planeia colaborar com cerca de 1000 oficinas parceiras em França, facilitando o acesso à tecnologia.

A iniciativa recebeu o apoio do governo francês, destacando um esforço conjunto com o Ministro do Orçamento, Gabriel Attal, para tornar a tecnologia ainda mais acessível através de um financiamento que poderá reduzir o custo para cerca de 100 euros por mês para o automobilista.

Para além disso, os veículos convertidos com Twin-E são agora classificados como Crit'Air 1, sublinhando a sua contribuição para uma mobilidade urbana mais limpa.

Portanto, se tem o seu carro a gasóleo bem estimado, este poderá ser o "upgrade" para o tornar amigo do ambiente.