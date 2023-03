Hyundai IONIQ 5 N revela desempenho impressionante nos rigorosos testes de inverno

O IONIQ 5, desde que foi anunciado, captou um grande destaque no segmento dos elétricos. Poderoso, espaçoso e bem construído, o elétrico sul-coreano, no seu modelo desportivo, o Hyundai IONIQ 5 N, foi agora visto num registo impressionante, nos testes de inverno da marca mostrados em vídeo.

Hyundai IONIQ 5 N 2023 com tiques de rally

A Hyundai quis passar um pouco despercebida nos testes de inverno deste ano. No entanto, os coreanos têm estado lá. Apesar de ter havido pequenos vislumbres do Sonata e do Santa Fé, foi realmente o IONIQ 5 N que mais se notou nas estradas próximas do Círculo Ártico.

Conforme foi possível ver, a Hyundai testou os protótipos do novo Sonata e Santa FE que foram vistos nas estradas nevadas do norte da Suécia durante os seus dias de testes de inverno, realizados há algumas semanas. A empresa sul-coreana também contou com a presença da divisão desportiva da Hyundai N, e tentou evitar as "fotografias dos espiões" da nova versão de alto rendimento do primeiro carro elétrico de nova geração da marca.

Por muito que a imprensa que tentou acompanhar estes testes tentasse, o novo Hyundai IONIQ 5 N foi mantido em segurança dentro das instalações privadas da Hyundai Mobis perto do Círculo Ártico. E foi lá onde o testaram com rigorosos circuitos. A comunicação da marca, contudo, fez saber que a apresentação global deste novo elétrico desportivo estava agendada para julho próximo.

A versão mais extrema do novo IONIQ 5 mostrou o que tem para oferecer. E lado a lado com um rival de classe, o Hyundai i20 N WRC Rallye, desfilou numa pista exigente.

Hyundai N torna o novo IONIQ 5 num verdadeiro carro desportivo

Esta é uma das primeiras vezes que se pode ver a capacidade dinâmica dos primeiros modelos elétricos da Hyundai N, tanto em estradas repletas de neve como em pistas de patinagem torneadas em lagos gelados, com uma espessura que varia de 30 a 12 centímetros - a critério do fabricante - e com um acabamento mais áspero para maior aderência ou polimento, como se pode ver na espetacular galeria de imagens.

Os técnicos da subdivisão desportiva deram conta dos testes realizados no que é o primeiro modelo desta marca com tração integral, fazendo ajustes ao novo modo de condução "Drift Optimize". Este sistema gere simultaneamente a distribuição do binário dos motores elétricos entre os dois eixos, a direção, a rigidez da suspensão e o funcionamento do diferencial de escorregamento limitado eletronicamente para oferecer um comportamento mais dinâmico em curva, aplicando um binário extra à roda que perde aderência.

Características que vão deixar água na boca

O novo Hyundai IONIQ 5 N também terá um modo de condução "N", que permitirá ao condutor escolher o nível de binário transmitido às rodas dianteiras e traseiras, um sistema inédito entre os diferentes modelos no mercado, seja de combustão ou elétrico, e que permitirá experimentar sensações únicas a bordo. Uma verdadeira besta com uma aparência a condizer e um conjunto de força composto por dois motores elétricos que produzirão uma potência máxima de pelo menos 585 cv e um binário máximo de 740 Nm.

O IONIQ 5 N, que estará à venda ainda este ano, contará também com uma potente bateria de iões de lítio com uma capacidade bruta de 77,4 kWh e uma capacidade líquida utilizável de 74 kWh, o que lhe dará energia suficiente para cobrir um alcance máximo de aproximadamente 420 quilómetros a um ritmo de lazer e 370 quilómetros se for todo-o-terreno.

Pode ser recarregado a 80% em 16 minutos num ponto de carga rápida, com uma capacidade de carga de 233 kW em corrente contínua.