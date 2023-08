Hiroshima: Passaram-se 78 anos! O que sabe o ChatGPT?

A 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Hiroshima, no Japão, foi alvo do primeiro bombardeamento atómico da história. Os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica designada de "Little Boy" sobre Hiroshima, causando uma enorme devastação e a perda de imensas vidas.

Hiroshima: Estima-se que morreram cerca de 140 mil pessoas...

A explosão em Hiroshima, resultante da bomba atómica, matou dezenas de milhares de pessoas e causou uma destruição imensa em edifícios e infraestruturas. A onda de calor intensa, a explosão e a radiação resultante tiveram um impacto catastrófico na cidade e nos seus habitantes. Muitas pessoas morreram imediatamente, enquanto outras sofreram ferimentos terríveis e exposição à radiação, o que causou mortes subsequentes e doenças relacionadas com a radiação ao longo do tempo.

Estima-se que o bombardeamento atómico de Hiroshima tenha causado a morte imediata de cerca de 70.000 a 80.000 pessoas. No entanto, ao longo do tempo, devido aos efeitos da radiação, ferimentos graves e doenças relacionadas à exposição à radiação, o número total de mortes aumentou significativamente. Acredita-se que o número total de mortes direta ou indiretamente ao bombardeamento de Hiroshima tenha chegado às 140.000 pessoas entre agosto e o final do ano de 1945.

Os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, que ocorreram alguns dias depois, tiveram um impacto profundo nas decisões do Japão em relação à rendição, levando ao fim da Segunda Guerra Mundial. Esses eventos também tiveram um impacto significativo nas atitudes globais em relação às armas nucleares, levando a esforços internacionais para prevenir o uso de armas nucleares no futuro.

Atualmente, Hiroshima é um símbolo de paz e um "marco" dos horrores das armas nucleares. O Memorial da Paz de Hiroshima, também conhecido como Cúpula da Bomba Atómica, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e serve como memorial às vítimas do bombardeamento atómico. O Parque e Museu Memorial da Paz de Hiroshima também são dedicados a promover a paz, compreender as consequências das armas nucleares e advogar pelo desarmamento.