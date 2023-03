A Huawei tem continuado a apostar nos smartphones e o mais recente Mate X3 é a prova de que ainda tem muito para dar nesta área. Este é o sem mais recente smartphone dobrável e reúne muitas novidades neste campo. A prova que ainda está neste campo, vai trazer este smartphone para a Europa.

Depois de todos os problemas e limitações que teve impostos, a Huawei abrandou muito no que toca ao desenvolvimento de smartphones. Mesmo tendo conseguido reinventar-se em outras áreas, como o áudio e até os PCs, a marca não deixou de criar smartphones e de os colocar no mercado.

A prova disso foi o mais recente smartphone dobrável, que a marca apresentou há poucos dias. Este é ainda vocacionado para o seu mercado caseiro, mas a marca quer continuar a ter presença onde os seus clientes ainda estão. É assim que surge agora a notícia de que o Huawei Mate X3 vai mesmo chegar à Europa.

Ainda não é uma certeza revelada pela marca, mas o mais recente anúncio da marca dá conta disso mesmo. Para além da chegada do Huawei P60, e das suas variantes, a marca tem na lista a apresentação de mais um produto de topo, que se pensa ser o Mate X3.

O evento decorrerá na cidade de Munique no dia 9 de maio deste ano. Ali, e para além do P60 e do Mate X3, a Huawei deverá mostrar ao mundo mais algumas novidades importantes. Falamos do smartwatch Huawei Watch Ultimate e dos phones FreeBuds 5. Todos estes produtos foram já revelados na China.

Com o Mate X3, a Huawei volta a mostrar que está ainda no topo do que toca a este mercado. Este é o seu mais recente smartphone dobrável, sendo significativamente mais leve que a concorrência. Conta ainda com um SoC Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento.

Também na fotografia o padrão voltará a ser elevado, com uma configuração de câmara tripla na parte traseira com um sensor primário de 50MP f/1.8, um ultrawide de 13MP f/2.2 e um sensor de periscópio de 12MP 5x. Para selfies, existe uma câmara de 8MP em cada ecrã. Em termos de energia, contamos com uma bateria de 4.800 mAh.