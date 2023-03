Tesla capta o momento em que se protege de um “acidente incrível” (vídeo)

A câmara de um Tesla capta o momento em que um Kia Soul voa, literalmente, na autoestrada. O acidente, provocado por um pneu, teve rápida ação do elétrico, evitando males maiores.

Tesla filma voo cinematográfico de um Kia Soul

Há acidentes que se não fossem filmados, dificilmente alguém iria acreditar. Este que deixamos hoje, é um caso desses.

Os carros da Tesla trazem as câmaras (Dashcam) que monitorizam o que se passa à volta e dentro do veículo. São equipamentos importantes quer para o sistema de auxílio à condução, quer para a segurança do próprio condutor. A verdade é que este sistema já nos mostrou acidentes inacreditáveis.

Um que trazemos hoje, partilhado no Twitter pelo utilizador @Anoop_Khatra, mostra-nos a ação do elétrico de Elon Musk a controlar a situação e, em simultâneo, a filmar um Kia Soul a voar, como se fosse uma cena de ação de um qualquer Velocidade Furiosa.

Nas imagens podemos ver o Kia a ultrapassar o Tesla quando de repente se aproxima de uma pick-up que perde uma roda. Esta roda mete-se por baixo do Kia e... este voa, ficando a estrada cheia de detritos de um acidente aparatoso.

Vale a pena mencionar que o Tesla conseguiu parar a tempo e não se envolveu neste acidente. A mesma sorte não teve o condutor do Kia que viu o carro ficar todo destruído e o condutor apanhou um susto para a vida.

Nas imagens podemos ver o carro com os airbags acionados, danos em toda a extensão do veículo sul-coreano, detritos espalhados pela via e uma roda à solta, que, mesmo depois do carro ter aterrado "direito", ainda o foi de novo atingir. Surpreendentemente, o condutor do Kia saiu ileso deste acidente.

Quanto ao Tesla, vinha com o piloto automático acionado, e conseguiu desviar-se atempadamente, para evitar a roda em fuga, segundo o tweet original, o que é bastante impressionante por si só.

A funcionalidade Tesla Dashcam do fabricante americano de VE já ajudou por várias vezes. Tem sido um importante auxiliar quer para os condutores Tesla como para outros utilizadores da estrada, fornecendo imagens de acidentes que de outra forma seriam difíceis de explicar aos investigadores.

É importante referir que todos os modelos Tesla feitos após março de 2018 têm a funcionalidade Dashcam como padrão, que utiliza as câmaras de vídeo do carro para captar imagens em movimento e permite ao condutor guardar os vídeos captados numa pen USB. Desde a atualização do software 2020.12.5, os vídeos também podem ser visualizados no ecrã principal do carro.