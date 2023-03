Análise: impressora 3D Anycubic Photon M3 Premium, a definição de um objeto a 8K

A arte da impressão 3D tem muito que se lhe diga e a escolha da impressora mais adequada ao objetivo pretendido é determinante. Depois de já termos analisado várias impressoras FDM e de um modelo DLP, hoje trazemos a análise a uma impressora LCD das mais abrangentes do mercado: Anycubic Photon M3 Premium com resolução 8K.

De facto, para quem quer ir um pouco mais além na impressão 3D, é de extrema importância conhecer todas as soluções existentes no mercado, conhecer todos os materiais disponíveis para impressão e, mediante o objetivo pretendido, escolher o conjunto mais adequado.

Ao iniciar no mundo da impressão 3D a tendência é, geralmente, começar pelo mais barato e com uma impressora do tipo FDM (modelagem por deposição fundida), o típico filamento PLA. Esse nem sempre é o caminho mais simples, porque uma impressora de entrada de gama tem, geralmente, mais fraquezas e mais trabalho a fazer para contornar ou melhorar esses pontos menos bons. Contudo, é uma excelente forma de aprender.

No que respeita às impressoras 3D de tecnologia LCD (ecrã de cristais líquidos), como é o caso da Anycubic Photon M3 Premium em análise, é um dos métodos existentes para impressão com resina, sendo os outros o SLA (estereolitografia) e DLP (processamento digital de luz). No caso do método DLP, já aqui analisámos a Anycubic Photon D2.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Anycubic Photon M3 Premium - características e especificações

A Anycubic Photon M3 Premium é uma impressora LCD de topo no que respeita à definição, sendo o modelo com maior resolução na montra da Anycubic, e o modelo mais económico do mercado com resolução 8K. O seu método de impressão é, portanto, baseado na cura de resina líquida, camada a camada, por meio de luz UV delimitada pela máscara criada pelo LCD.

Tem uma área de impressão grande considerando o tipo de impressora, de 250 x 123 x 219 mm, indicada para imprimir objetos com acabamento de muito grande detalhe. A projeção é feita então numa resolução de 7680 x 4320 px (8K), algo que começa a ir além do que é visível a olho nu. É um tipo de impressora muito usado na área dentária, na joalharia, na engenharia, entre outras.

Tem um consumo energético de cerca de 150 W e é silenciosa. A plataforma de impressão, com um padrão gravado a laser, permite uma boa adesão e tem uma taxa de sucesso muito elevada após uma calibração feita corretamente.

Para controlar toda a operação, tem ao dispor um ecrã a cores TFT tátil de 4,3", de utilização simples e intuitiva. A impressão pode ser feita via pen USB, com pré-visualizações dos ficheiros visíveis no ecrã, ou via app Anycubic a partir do smartphone ligada à Anycubic Cloud.

Na caixa:

Na caixa poderá encontrar tudo o que é necessário para a impressão e manutenção, exceto o consumível (resina):

Cuba para resina

Plataforma de impressão

Duas espátulas (metálica e de plástico)

Pen Drive com os manuais e impressão de exemplo e aplicação slicer Anycubic Photon Workshop

Conjunto de chaves

Funis descartáveis para filtragem de resina a reutilizar

Luvas e máscara de proteção

Transformador e cabo de alimentação

Antena Wi-Fi

Dois purificadores de ar AirPure

Manual de utilizador, folha de calibração e película protetora de ecrã

Especificações Cuba de resina: capacidade 1350ml

Plataforma: metálica gravada a laser

Resolução do ecrã: 7680 x 4320 px (8K), resolução XY 28,5 μm

Fonte de luz: Anycubic LighTurb 2.0

Constraste: 380:1

Precisão eixo Z: 0,005 mm

Painel de controlo: 4,3" TFT tátil

Nivelamento: manual, 4 pontos

Entrada de dados: USB-A 2.0 / Wi-Fi

Potência: 150 W

Tamanho de impressão: 250 x 123 x 219 mm (CxLxA), volume 6,7l

Velocidade de impressão: ≤95 mm por hora

Tamanho da máquina: 630 x 330 x 350 mm (CxLxA)

Peso: 19 kg

Montagem e primeira utilização

A Anycubic Photon M3 Premium vem praticamente pronta a funcionar. O manual de montagem e primeira utilização tem apenas 8 passos muito claros e explicativos, não sendo necessário nenhum conhecimento especial ou experiência prévia para o fazer.

Após tirar da caixa, é apenas necessário subir o eixo Z, juntar o suporte da plataforma com a própria plataforma (apertando os 4 parafusos) e colocar o conjunto no braço do eixo Z, passando de imediato à calibração.

A calibração é simples: certificar que o parafuso de apoio central (no braço do eixo Z) está apertado, aliviar os 4 parafusos que permitem fixam a base ao suporte e colocar a folha de calibração, cujo papel tem a grossura adequada. Para finalizar, basta ir à opção Tools > Move Z > Home, apertar os parafusos e marcar a posição como o zero, em Tools > Z=0.

O próximo e último passo, é a colocação da cuba de resina, fixando-a com os 2 parafusos, e a colocação da resina necessária à impressão. Depois disso, está pronta para imprimir.

As primeiras camadas têm um tempo de secagem longo, na ordem dos 30 segundos, para garantir que há uma boa aderência à plataforma. Todos os parâmetros estão já definidos no ficheiro d2lp a imprimir, por isso o utilização não tem qualquer preocupação.

Abaixo mostramos o vídeo da Anycubic com todos os passos de montagem. Em 2 minutos fica pronto a imprimir.

Primeiros resultados

Após alguns objetos impressos, é de facto impressionante ver o detalhe dos objetos que esta impressora é capaz de produzir. É de tal forma detalhado e com pormenor tão minúsculos que a resina perde consistência no processo de limpeza. E isso não é um apontamento negativo, é algo inerente ao material que demonstra o nível de detalhe a que pode chegar uma impressão.

O modelo digital, que por vezes inclui algum aliasing, principalmente nas curvas, é representado integralmente em formato físico, precisamente com tudo o que consegue ser visto no ecrã do computador, com muito zoom.

Foram impressos os modelos incluídos na PEN drive fornecida, e outros que habitualmente imprimo. O resultado de impressão é realmente fantástico, num processo de preparação rápido e sem passos minuciosos, que se conretiza em algo tão perfeito que quase ficamos baralhados em como tal aconteceu.

Mais uma vez, para quem não está familiarizado com este tipo de impressão em resina, a duração da impressão não depende da complexidade do objeto nem da ocupação da plataforma ou número de peças, depende apenas e só da altura do modelo a imprimir. Cada camada demora exatamente o mesmo tempo a curar, independentemente do tamanho ou complexidade.

E claro, no final de cada impressão, há o seguinte ritual:

Preparar álcool isopropílico, um recipiente, papel absorvente e, sem assim entender, colocar luvas.

Preparar para o odor à resina, retirar a tampa superior, retirar o suporte da plataforma do braço do eixo Z e ter cuidado para não pingar.

Descolar as peças (evitar usar a espátula metálica, pois vai deixar marcas na plataforma).

Se não tiver uma máquina de lavagem e cura, então:

Limpar a maior parte da resina com papel absorvente.

Limpar todo o objeto com álcool para remover os restos de resina não curada. Se possível, mergulhar em álcool e esfregar com um pequeno pincel. Passar por água para retirar as manchas do álcool.

Remover os suportes de impressão, a menos que hajam zonas sensíveis demais e seja mais seguro curar melhor toda a peça.

Reforçar a cura da resina com uma fonte de luz UV: o sol ou... um "catalisador de unhas de gel" que haja lá por casa 🙂

Tive dificuldade no processo de remoção dos objetos da base. A aderência é mesmo forte, conseguida com a rugosidade da base. Por essa razão, é importante que no software de slicing, se possível, seja definido um tipo de base que permita dar alguma facilidade na descolagem, com umas abas para facitar a entrada de uma espátula.

Depois, no processo de finalização do objeto, nomeadamente na limpeza e remoção de suportes, é evidente um exagero de suportes colocados automaticamente pelo software Anycubic Photon Workshop. Merece a pena fazer uma revisão antes da impressão e remover os que, visivelmente, estão a mais ou ponham em causa a integridade do objecto aquando da sua remoção.

Veredicto

A impressora 3D LCD Anycubic Photon M3 Premium mostra claramente o poder de uma resolução 8K em 10", conseguindo uma definição extraordinária na impressão. A montagem da impressora é simples e rápida, e a utilização é muito intuitiva.

Tal como numa impressora DLP, também nesta LCD, e em comparação com uma FDM, há muito maior tolerância ao ângulo de impressão. É capaz de fazer ângulos muito maiores sem perder a forma nem a ligação entre camadas mas, ainda assim, não dispensa o cuidado na utilização de suportes.

O software para impressão a partir do smartphone é simples de utilizar, é muito completo tendo em conta que se trata de uma funcionalidade recente, e é prático para situações específicas. No entanto, mas não encaro essa funcionalidade como algo relevante, apenas um nice to have.

Se precisa de imprimir modelos muito detalhados, tal como são vistos no modelo digital, e quer algo simples de usar, então esta impressora é a escolha ideal. Por outro lado, se o orçamento é limitado, então poderá ser necessária uma ponderação, já que esta impressora não é efetivamente barata. O local onde vai ser usada também deve ser considerado, pois além de não ser pequena, o cheiro da resina vai sempre existir, mesmo com os filtros ativos existentes.

Preço e disponibilidade

A impressora 3D LCD Anycubic Photon M3 Premium está disponível por 739€ (IVA incluído), utilizando o cupão PAYPAL para um desconto de 20€. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, sem encargos adicionais na entrega.

Anycubic Photon M3 Premium

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora 3D Anycubic Photon M3 Premium para análise.