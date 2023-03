A série de Golf mais conhecida do planeta, PGA Tour, encontra-se prestes a regressar e, a avaliar pelo mais recentemente comunicado da Electronic Arts, traz várias novidades no Modo Carreira. Venham conhecê-las...

É uma das séries de videojogos mais antigas e mais emblemáticas da História dos Videojogos. Com raízes nos longínquos anos 90 do século passado, PGA Tour já passou por muitas metamorfoses mas a realidade é que, invariavelmente, consegue trazer sempre novidades e manter-se interessante.

Este ano, como não poderia deixar de ser, a série regressa com um novo episódio e a EA Sports pretende mergulhar a fundo no que os jogadores podem esperar de seu Modo Carreira quando EA Sports PGA Tour for lançado na sexta-feira, 7 de abril.

Personalização do Modo Carreira

Os jogadores vão começar a sua jornada com a personalização da aparência do seu golfista virtual com uma enorme variedade de opções visuais para o corpo, equipamentos e estilos de swing.

Os próprios estilos de balanço do golfista podem ser ajustados mudando a forma ou ritmo do balanço, os tipos de tacada preferidos e a trajetória da bola.

Poderão ainda escolher equipamentos a usar de entre um vasto leque de opções disponíveis, das mais tradicionais às mais irreverentes. Os jogadores também podem equipar o seu golfista com roupas e acessórios topo de linha autênticos para o desporto.

O Caminho para a Grandeza

Os jogadores poderão escolher onde e como querem começar a sua viagem: como amadores num dos principais eventos amadores, no Korn Ferry Tour ou no PGA TOUR. Como amador, os jogadores poderão jogar no U.S. Amateur Championship, Augusta National Women's Amateur, Amateur Championship, Asia-Pacific Amateur Championship e Latin American Amateur Championship, culminando na Q-school, onde competirão por uma vaga no Korn Ferry Tour. Um convite para o Masters e US Open será enviado assim que os campeonatos amadores forem conquistados.

Depois que os jogadores completarem o Korn Ferry Tour, ou se optarem por passar à frente, vão lançar-se no PGA TOUR, competir todas as semanas nos maiores palcos do golfe, incluindo os principais campeonatos para perseguir a lendária green jacket, um título do Grand Slam, corrida pela FedExCup e muito mais.

Durante o Modo Carreira, os jogadores podem usar a configuração "AI Pairings" para jogar tacada a tacada contra um profissional do AI PGA TOUR, ou desligá-lo para acelerar a rodada e concentrarem-se apenas no jogo. O desempenho da IA é baseado em dados oficiais do ShotLink, então os profissionais jogam cada campo e buraco específico como fariam na vida real.

Progressão de Habilidade e Tipos de Tacada

O Modo Carreira utiliza um estilo de progressão semelhante a um RPG, onde os jogadores podem construir o conjunto de habilidades de seu golfista ao longo do tempo. Ganhar XP e Pontos de Habilidade, e aplicá-los a categorias como Power, Driving, Approach, Short Game e Putting irá desbloquear novos tipos de tacada e upgrades para ajudá-los a ter sucesso à medida que os cursos se tornam mais difíceis.

O Season Hub é onde os jogadores podem verificar regularmente as suas atualizações, visualizar todo o calendário de eventos, acompanhar a progressão na carreira e outros marcos através da guia "Career Mastery". Missões concluídas e contínuas - conjuntos de desafios categorizados num curso ou torneio - também podem ser visualizadas para desenvolver habilidades e desbloquear novos tipos de tacada. Ao completar diferentes desafios, os jogadores podem controlar as especificações de sua bola e clube, que oferecem características de desempenho personalizáveis em todas as áreas de potência, precisão, controle e recuperação.

Atributos

Os jogadores terão uma variedade de atributos que podem ser influenciados pela conclusão de missões ao longo do Modo Carreira:

Power - Atualizar este atributo adiciona mais potência e influencia a velocidade de oscilação no tee off

Accurary - Quanto maior a precisão, menor o erro e os tamanhos das janelas

Control - Quanto maior o controle do jogador, mais precisamente ele será capaz de influenciar a aderência, a precisão da modelagem da tacada e o giro da bola

Recovery - A recuperação diminui o impacto das penalidades aplicadas quando em más condições, como areia grossa e areia. As sanções incluem: Penalidade de distância de transporte O tamanho do intervalo mostrado na janela de penalização de distância de transporte Penalização natural por rotação Penalidade em forma de remate Penalidade de controle de rotação Penalidade de janela de tolerância de erro Penalidade para off-plane swings e mishits



EA Sports PGA Tour será lançado a 7 de Abril, para Playstation 5, Xbox Series X e PC.