Com a venda de smartphones Huawei muito reduzida, a Huawei ainda tem uma proximidade ao ecossistema Android da Google com os seus smartwatches e buds. Estes estão entre os mais vendidos, mas agora parece ter havido uma perda. A app Saúde, usada para controlar os dispositivos, foi removida da Play Store.

Agora foi a Huawei que abandonou a Google?

Quem tem dispositivos Huawei sabe da importância da app Saúde nos smartphones. Esta é o ponto de contacto com os smartwatches da marca e onde toda a atividade física (e não só) é guardada nos telefones. Serve ainda para as atualizações frequentes e para carregar as faces de relógio.

Pois foi essa app que agora desapareceu da Play Store da Google. Estava acessível a todos de forma gratuita, mas simplesmente foi removida desta loja, não sendo possível assim instalar diretamente em novos smartphones de outras marcas que não a Huawei.

A última versão da app que estava disponível era de 2020 e estava muito desatualizada face ao que a versão oficial disponibiliza atualmente. Do que é relatado, estavam em falta nessa versão já muitos dos smartwatches mais recentes da Huawei.

App dos smartwatches saiu da Play Store Android

Ainda que não esteja presente na loja oficial do Android, a Huawei disponibiliza duas formas para ter esta app em qualquer smartwatch. A primeira é o carregar da app diretamente no telefone (sideload), com todos os riscos inerentes. Deve ser garantida a origem do APK e usar apenas o da marca.

A segunda hipótese é mais completa e garante a app sempre atualizada com novidades e novas versões. Passa pela instalação da AppGallery da Huawei e depois chegar por ali à app Saúde. No caso do iOS, tudo se mantém acessível na App Store da Apple.

É curioso ver como agora é a Huawei que abandona a Google, não querendo as suas apps presentes na Play Store. A marca tem ainda mais ofertas na loja do Android, mas quer concentrar toda a sua oferta na sua AppGallery, onde tem colocado as novidades e as atualizações para os seus smartwatches e buds.