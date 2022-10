A aposta da Huawei nos smartwatches tem sido grande nos últimos anos. A marca quer dominar este mercado e tem apresentado propostas que juntam a linha clássica de um relógio com todo um conjunto de sensores associados à saúde e à sua monitorização.

Estes dispositivos vivem dentro do ecossistema da Huawei, mas muitos queriam que fosse mais aberto. A boa notícia é que isso já aconteceu, com a possibilidade de sincronizar o exercício físico com a Strava. Este é um processo simples, rápido e totalmente automático.

Uma novidade dos smartwatches da Huawei

As propostas da Huawei têm melhorado ao longo do tempo, alternando entre smartwatches que são verdadeiros relógios, tanto na forma como na função, como propostas dedicadas ao desporto e à vida saudável, monitorizando vários pontos essenciais.

Para melhorar ainda mais o que oferece aos utilizadores, a Huawei apresentou agora uma novidade importante. Passa a ser possível sincronizar os dados recolhidos nestes smartphones com um dos mais conhecidos e usados serviços de recolha, análise e partilha de exercícios físicos. Falamos do Strava e de tudo o que oferece.

Ativar a sincronização com a Strava

Ativar esta novidade é extremamente simples e requer apenas a utilização da conhecida app Saúde (Huawei Store ou Play Store), usada nos smartphones Android e iOS. Esta opção já está presente e pronta a ser usada na mais recente versão desta app que os utilizadores dos smartwatches Huawei têm presente.

Para essa sincronização acontecer, os utilizadores só precisam de aceder à zona Eu e depois a Partilha de dados e autorização. De imediato vão encontrar a nova entrada, com o nome Strava, que devem escolher. Só precisam de continuar o processo, associando a conta a este dispositivo para sincronzaçã0.

Dados do exercício físico partilhados

A partir desse momento, e sempre que o utilizador realizar exercício físico, os seus dados vão ser sincronizados com o Strava. Outra informação relevante, que é essencial para monitorizar o utilizador e recolhidas pelos smartwatches da Huawei, são também enviadas.

Esta é uma das funcionalidades que há mais tempo era pedida à Huawei. A marca traz agora esta nova opção e permite que tudo o que é recolhido nestes relógios possa ser guardado neste serviço que tantos usam. Assim, e com estes smartwatches, fica mais simples ver o exercício físico e muito mais no Strava.