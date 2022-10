É hora de dizer adeus ao Office e receber a nova app do Microsoft 365

O Office é uma das marcas mais antigas da Microsoft e, a par com o Windows, é uma das mais conhecidas dos utilizadores. A suite de produtividade que tem associada é uma das mais usadas, tanto na Internet como nos PCs dos utilizadores.

Este marco com um grande peso na Microsoft vai sofrer agora alterações profundas, com uma mudança de nome. O Office vai desaparecer e dar lugar a uma nova app com as mesmas funções. É hora do Microsoft 365 ganhar o seu lugar com muitas novidades.

O Office chegou agora ao fim?

O evento Ignite da Microsoft, que decorreu esta semana, trouxe muitas novidades para o ecossistema da Microsoft. Os novos surface sã já uma realidade e até o Windows teve direito a melhorias que vão chegar em breve. No meio desta onda de melhorias, surgiu uma mudança de peso.

Neste mesmo evento foi dado a conhecer que o Office vai desaparecer e dar lugar a uma nova app. Esta terá o nome Microsoft 365 e recebe também mudanças na interface e muitas mais melhorias dedicadas a torná-lo ainda melhor.

Microsoft 365 é a nova proposta

Esta não vai ser apenas uma mudança de nome, mas a gigante do software quer trazer muitas mais alterações. Nos próximos meses, o Office.com, a app móvel do Office e o a app Office para o Windows vão-se tornar na app Microsoft 365, com um novo ícone, uma nova aparência e ainda mais recursos.

Do que a Microsoft revela, a mudança vai começar já muito em breve, com uma alteração de peso. As alterações começarão a ser lançadas no Office.com já em novembro de 2022 sendo seguida pelas mudanças que começarão a ser trazidas para a app do Office no Windows e na app móvel do Office em janeiro de 2023.

A nova app terá muito mais para oferecer

Claro que as apps até agora presentes no Office vão continuar a existir. Será na app Microsoft 365 que o Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream e o novo Designer vão continuar presentes. Esta proposta central da Microsoft vai ainda agregar um feed dos ficheiros e informações úteis e relevantes para o utilizador.

Importa notar que o Office não vai simplesmente desaparecer de um momento para o outro. A Microsoft vai continuar a vender cópias deste software para os utilizadores que preferem este modelo e assim garantir uma utilização diferenciada.