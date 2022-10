A OPPO tem estando envolvida em problemas de patentes com a Nokia, que têm sido elevados ao ponto de a marca deixar de poder vender os seus smartphones. Este caso decorre na Alemanha e tem tido um impacto na sua presença na Europa.

Agora, e com o caso anterior já quase resolvido, surge mais uma situação similar. A Nokia resolveu avançar com mais um processo e repetir o que já fez antes à OPPO na Alemanha. A situação é idêntica e promete trazer novos problemas.

Nokia avança com novos processos

Foi em agosto deste ano que a OPPO se viu impedida de vender os seus smartphones na Alemanha. Um simples caso de violação de patentes foi o suficiente para bloquear a presença da marca nesse país e assim causar um impacto grande na marca.

O caso assenta na violação de patentes associadas às tecnologias 4G e 5G, que a Nokia afirma terem sido violadas pela OPPO. O caso já teve um desfecho na Alemanha, com a decisão a dar razão à empresa finlandesa e mantendo em pausa as vendas dos smartphones.

Patentes levam caso a tribunal

Este caso vai agora transitar para outro país, a Austrália, e provavelmente outros asiáticos, com base nos mesmos princípios e as mesmas acusações anteriores. A Nokia volta a acusar a OPPO de violar as mesmas patentes e espera-se que o desfecho seja o mesmo neste novo caso que vai avançar para tribunal.

OPPO já reagiu ao novo caso

A OPPO, entretanto, já reagiu e revelou que ainda não recebeu qualquer comunicação ou intimação sobre este novo caso ou as suas ramificações. As suas declarações são similares às anteriores e revelam que a marca está preparada para colaborar.

Até agora, não fomos notificados de nenhuma ação legal contra a OPPO na Austrália. Continuamos operando normalmente em todos os mercados, exceto na Alemanha, onde as vendas e a comercialização dos produtos afetados por este processo judicial estão temporariamente suspensas. Temos negociado proactivamente com a Nokia e continuaremos trabalhando diligentemente para resolver esse assunto de forma justa

Este parece ser a continuação de um caso que está a causar alguns problemas na OPPO, em especial no que toca às suas operações na Europa. A marca quer resolver esta questão de forma rápida e com o mínimo impacto possível.