BMW será a primeira fabricante de automóveis a utilizar o Amazon Web Services

A fabricante alemã de automóveis está prestes a assinar um acordo para a utilização do software da Amazon Web Service (AWS). Os veículos elétricos equipados com a 'Neue Klasse' da BMW serão os primeiros a dispor do novo serviço de processamento de dados.

Esta adoção servirá para processar dados de milhões de automóveis ligados.

Cada vez mais, os clientes procuram automóveis com software que corresponda às suas necessidades e expectativas. Desde navegação, até funcionalidades avançadas de assistência ao condutor, as fabricantes tentam integrá-lo nos seus veículos e procuram estabelecer parcerias com empresas que sejam capazes de gerir essa quantidade de dados. Estes, por sua vez, são utilizados para o desenvolvimento de novos produtos e o aperfeiçoamento de tecnologias.

A BMW será a primeira fabricante de automóveis a utilizar o software AWS. Conforme anunciado pelas duas empresas, os elétricos com a 'Neue Klasse' serão os primeiros a dispor deste serviço de processamento de dados, que vai reunir informação de milhões de automóveis.

Atualmente, e conforme revela, a BMW tem cerca de 20 milhões de veículos na estrada. Posto isto, o software AWS será integrado na plataforma 'Neue Klasse' da BMW. Segundo Nicolai Krämer, vice-presidente de plataformas de conectividade de veículos do Grupo BMW, esta irá processar “aproximadamente o triplo do volume de dados dos veículos em comparação com a atual geração de modelos BMW”.

Apenas os peritos internos do Grupo BMW - criadores de aplicações de veículos, gestores de frotas, cientistas de dados e inteligência artificial, inteligência empresarial e engenheiros de desenvolvimento - têm acesso aos dados através de um mecanismo de self-service que recolhe dados de veículos, acrescenta facilmente novas fontes de dados, configura o acesso de acordo com as políticas de governação e controla a qualidade e a saúde das fontes.

Explicaram as duas empresas que estão, agora, a colaborar.

Amazon está a reunir mais fabricantes de automóveis, além da BMW

Conforme já vimos, a BMW será a primeira fabricante de automóveis a utilizar o software AWS. Contudo, a Amazon revelou que está a abordar outras empresas de automóveis para aderirem ao seu software, vendendo o serviço como uma forma fácil de recolher dados sobre veículos, gerir grandes frotas e melhorar o processo de manutenção e reparação.

Além disso, a plataforma da Amazon também permite que as fabricantes forneçam "características avançadas de veículos e experiências de condução mais personalizadas a custos mais baixos".

Segundo algumas empresas, a cloud da AWS é mais segura do que a de outros fornecedores de software concorrentes, pois é imune a ciberataques.

