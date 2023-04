É já certo e sabido que a Apple terá mesmo de alterar o iPhone para ter uma porta USB-C por imposição da Comissão Europeia. Ainda assim, e segundo alguns rumores, a criadora do iPhone poderia ter um truque na manga para ter o controlo neste processo. A Comissão Europeia veio agora avisar que isso seria uma violação da lei.

Comissão Europeia deixa aviso claro à Apple

Após confirmada a aprovação da lei que obriga a Apple e outros fabricantes a mudarem para o USB-C, surgiram alguns rumores estranhos. Davam conta de que o iPhone poderia limitar a velocidade de carregamento se não fossem usados carregadores oficiais da Apple ou com certificação MFi.

Apesar de ter sido já demonstrado que isso seria uma violação da lei aprovada, a Comissão Europeia, pelas palavras de Alex Agius Saliba, veio agora reforçar que isso seria um erro. Ao implementar essa prática, a Apple estaria a contrariar a própria lei.

Não vou deixar a Apple fazer o que eles querem! Em breve você poderá se beneficiar de um carregador comum para os seus produtos eletrónicos. Embora a lei tenha sido aprovada, o meu trabalho continuou. Após relatos internacionais de que a Apple deverá tentar burlar a lei do carregador comum, organizámos uma reunião urgente com a Comissão Europeia sobre estas notícias. Basicamente, espera-se que a Apple lance um novo iPhone que será USB-C, mas se você não comprar um carregador original da Apple, a velocidade de carregamento será menor. Se isso for verdade, estará em violação direta da lei que negociei e hoje está aprovada. Depois de a Apple não ter comparecido à reunião que organizámos no Parlamento Europeu, iremos agora escrever formalmente à mesma empresa sobre o assunto. Grandes empresas como a Apple não podem continuar a fazer o que querem à custa dos direitos dos nossos consumidores

As palavras de Alex Agius Saliba na sua conta do Facebook foram fortes e revelam os próximos passos a serem tomados. Revelou que a empresa de Cupertino não esteve presente numa reunião sobre este tema e que será notificada por escrito muito em breve.

Abrandar carregamento por USB-C no iPhone viola a lei

O que está a ser relatado desde fevereiro deste ano é que a Apple poderá restringir as velocidades de carregamento e transferência de dados no iPhone 15. Esta diferença será apenas registada quando o equipamento for ligado com cabos ou acessórios não certificados por MFi (Made for iPhone/iPod/iPad).

A Apple também ainda não se pronunciou sobre este tema, mas não ficou bem vista por não aceitar falar com os representantes da Comissão Europeia sobre este tema. Falta então saber como chegará o novo iPhone e se terá mesmo as limitações de que se fala nos últimos tempos.