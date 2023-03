É já certo que a Apple terá de mudar a interface Lightning para a USB-C no iPhone 15. Ainda assim, a empresa tinha uma carta na manga, ao criar cabos específicos para tirar o potencial máximo. Agora, e do que foi provado, se o fizer estará a violar a nova diretiva da União Europeia.

Apple poderá criar cabos especiais para o iPhone 15?

Uma das maiores expetativas para este ano é saber como irá a Apple lidar com a obrigação de usar a interface USB-C no próximo iPhone. Esperado, como é normal, para setembro deste ano, o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro vão ter de abandonar a interface Lightning, por imposição da União Europeia.

Uma informação da passada semana mostrava que a Apple poderia usar os seus MFi (Made For iPhone) para criar uma diferença. Apenas estes poderiam ser capazes de permitir velocidades mais elevadas, tanto na transmissão de dados como no próprio carregamento.

Esta possibilidade parece agora cair por terra, segundo uma análise detalhada deste processo. A informação apresentada pela União Europeia mostra de forma clara que não pode ser aplicada qualquer limitação neste campo.

A potência máxima deve expressar a soma da potência exigida pelo equipamento de rádio para manter o funcionamento e a potência necessária para atingir a velocidade máxima de carregamento.

Regras da União Europeia para o carregamento via USB-C

Smartphones e dispositivos de rádio semelhantes, se puderem ser recarregados por carregamento com fio, são equipados com porta USB-C. Além disso, e se também exigirem carregamento em tensões superiores a 5 volts ou correntes superiores a 3 amperes ou potências superiores a 15 watts, incorporam o protocolo de comunicação de carregamento USB Power Delivery.

A União Europeia já tinha revelado que "a harmonização da tecnologia de carregamento rápido ajudará a evitar que diferentes produtores limitem injustificadamente a velocidade de carregamento. Também ajudará a garantir que a velocidade de carregamento seja a mesma ao usar qualquer carregador compatível para um dispositivo".

Com esta mensagem, fica claro que Apple não poderá criar cabos MFi com capacidades extras. Caso o faça, e mesmo cumprindo a diretiva que obriga a ter uma porta USB-C, estará a incumprir na totalidade do que está a ser alvo da nova legislação.

Curiosamente, a legislação da União Europeia não menciona a transferência de dados, de modo que poderia ser outro caminho para a Apple bloquear um iPhone 15 com USB-C, se assim o desejasse. A empresa não incluiu nenhum tipo de chip autenticador no iPad ou MacBook quando estes mudaram para USB-C.