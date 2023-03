Apesar de todos verem no Apple Watch o smartwatch mais vendido, a Google parece ter uma palavra a dizer com o seu Pixel Watch. Este novo relógio inteligente veio colocar a gigante nas pesquisas no mapa e garantir-lhe por agora o segundo lugar na lista de fabricantes destes equipamentos.

Google disparou para o cimo da lista

Os dados mais recentes chegam da Canalys e mostram que a Google está finalmente a assumir um papel de destaque no mercado dos smartwatches. Depois de muito tempo de rumores e de informações contraditórias, este relógio chegou finalmente ao mercado.

A informação partilhada mostra que a Google conseguiu atingir a meta dos 8% no último trimestre de 2022. Este valor contrasta com os 27,5% que a Apple tem já a seu cargo e que lhe permite dominar o mercado. De ressalvar que a Canalys engloba nos seus números todos os wearables.

O Pixel Watch é já um caso de sucesso

Em apenas um ano a Google cresceu com a venda deste seu smartwatch e subiu de forma muito visível na lista dos fabricantes deste tipo de equipamentos. Se agora está na segunda posição da lista de fabricantes, há apenas um ano estava a ocupar a quarta posição desta tabela.

Outro dado importante que a Canalys revelou foi que o Pixel Watch terá sido o responsável pelo crescimento do mercado dos smartwatches. Este voltou a subir no interesse dos consumidores e aumentou s seus números, com um aumento de 16% nas vendas destes gadgets.

Smartwatch e mais deste fabricante

A Google tem na Fitbit uma importante fonte de vendas destes dispositivos. Os valores de equipamentos colocados no mercado por esta marca chegaram aos 4 milhões. Desse número total, foram distribuídos 880 mil Pixel Watch, o que representa um valor de 22%.

Para dar ainda mais destaque à meta atingida pela Google, importa destacar que o Pixel Watch é vendido em apenas 6 países. Já o Apple Watch, com todos os seus modelos disponíveis no mercado, está presente em mais de 60 países.