Quando lançou o novo Galaxy S23 Ultra, a Samsung destacou de forma única a sua capacidade fotográfica, mas ressalvou alguns outros pontos importantes. Um deles, que recebeu uma melhoria, foi a bateria. Agora, e segundo a DxOMark, este smartphone volta a destacar-se, arrasando o iPhone 14 Pro Max e a concorrência.

Apesar de outros testes menos exaustivos terem já mostrado a posição do Galaxy S23 Ultra face à sua concorrência, faltava um teste importante. Falamos da avaliação da DxOMark, uma referência no mercado de smartphones e que testa exaustivamente as capacidades de cada smartphone.

Pois esse teste foi já realizado, tomando agora como foco a bateria e os consumos energéticos do Galaxy S23. Este novo smartphone da Samsung conseguiu assumir o topo na categoria dos Ultra-Premium e a 6ª posição na lista global destes equipamentos. Assim, arrasou o iPhone 14 Pro Max, que deixou bem longe nesta tabela.

The @Samsung Galaxy #S23Ultra outperformed its predecessor (both the #Snapdragon and #Exynos versions) by a long stretch, thanks to better autonomy and efficiency scores. The #SamsungS23Ultra has earned a #DXOMARK gold label!



